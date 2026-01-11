陸大型無人貨機「天馬-1000」成功首飛 最大載重1噸

中國兵器工業集團西安愛生技術集團自主研發、被視為「空中貨拉拉」的「天馬-1000」無人運輸機於11日順利完成首次飛行試驗。意味未來大陸在面對偏遠地區補給上能夠實現單價次、規模化運送。

無人機物流可細分為支線無人機運輸、無人機快遞（末端配送）、無人機救援（應急物流）、以及無人機倉儲管理（盤點、巡檢等）。

央視報導，「天馬-1000」集物流運輸、應急救援、物資投送等多功能於一體，是大陸國內首款實現「高原複雜地形適配、超短距起降、貨運/空投雙模快速切換」的中空低成本運輸平台。其升限達8,000公尺，滑跑起降距離小於200公尺，最大航程1,800公里，最大載重1噸。該機型還可通過模塊化貨艙快速切換，靈活轉換為物資投送平台，適應多樣化任務需求。

報導指出，「天馬-1000」載重能力相當於一輛標準小轎車的重量，可一次性運送大量物資。在面對偏遠地區補給、應急救援、緊急物資調運等場景時，「天馬-1000」能夠實現單架次、規模化運送，滿足數日所需的食品、藥品、設備等關鍵物資，可解決特殊地域物資運輸困境。

而近幾年，大陸民間無人運輸配送已經有所發展，隨著無人機產業興起，大陸民企已先行嗅到商機提早一步起跑，包括京東、美團、順豐、菜鳥等為代表的企業開始大力進行無人機在運輸配送中的研發和應用。但目前較大障礙仍在於政策監管層面，包括空域資源的審批和行業標準的制定等。