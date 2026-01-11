快訊

大陸上月出口看增3.5%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國大陸海關總署預計14日將發布2025年12月進出口數據。市場分析指出，受前一年同期高基數等因素影響，12月出口增速有可能較11月下滑，但外需仍強，預計12月以美元計價出口年增率在3.5%左右；展望2026年，大陸出口繼續維持強韌性，但仍需警惕外需下滑的風險。

中國2025年11月出口增速表現強勁，以美元計價年增高達5.9%。華創證券首席經濟學家張瑜發布最新報告指出，預計2025年12月以美元計價出口年增速約為‌3.5%‌左右。‌這一預測主要基於外需韌性偏強，例如中國製造業PMI新出口訂單在12月回升至49%，摩根大通全球製造業PMI按月微降至50.4，以及韓國出口年增速升至13.4%等指標，顯示外部需求支撐；但同時基數效應抬升，對年增速形成壓力。‌

進口方面，基數走高但採購回暖，或推動進口增速大致持穩，預計年增1%左右。上述報告指出，12月大陸製造業有補庫存跡象。12月製造業PMI採購指數為51.1，前值為49.5；庫存方面，產成品庫存指數為48.2，前值為47.3，原材料庫存指數為47.8，前值為47.3；進口指數為47，與11月持平。

展望2026年，中泰國際首席經濟學家李迅雷等人近日撰文指出，大陸出口繼續維持強韌性。2026年中美關稅有望維持穩定，雙方經貿關係迎來階段性緩和。

