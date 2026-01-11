快訊

恐有颱風生成！吳德榮：「1月颱」侵台未曾發生影響待觀察

違規低價醫材 充斥電商平台…業者不斷換名販售

聽新聞
0:00 / 0:00

車企內捲 比亞迪殺到36萬 逾20家車企、75款車型限時促銷

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸超過20家車企、超過75款車型公布限時促銷活動。圖為比亞迪第五代DM技術的秦L新車型。（新華社）
大陸超過20家車企、超過75款車型公布限時促銷活動。圖為比亞迪第五代DM技術的秦L新車型。（新華社）

2026年開局，大陸汽車市場新一輪競爭隨之開啟，超過20家車企捲入降價促銷潮、共計超過75款車型公布限時促銷活動，且促銷形式多樣化。其中特斯拉推0息購 （車貸零利率）、比亞迪殺入人民幣8萬區間（新台幣36萬元）。

第一財經報導，BMW元旦宣布旗下31款車型降價，降價幅度最高可達人民幣30萬元。另外，一汽大眾、一汽豐田、長安馬自達、東風日產、東風本田、廣汽豐田等合資品牌也競相促銷，限時優惠補貼在人民幣1萬元至5萬元。

大陸電動車龍頭比亞迪8日晚間出手，與往年一樣，以秦系列為主打，新款秦L插電式油電車將純電續航里程從120公里拉升到210公里，但起售價卻從人民幣11.98萬元降至人民幣11.68萬元。

同時，比亞迪還將純電續航210公里的插電式油電車秦PLUS DM-i和海豹05 DM-i價格打進人民幣8萬元（新台幣36萬元）區間，再次激起電動車市場的新一波競爭。

全國乘聯分會秘書長崔東樹認為，此輪車企的降價不是「價格戰」，而是價格的合理回歸。但展望2026年，車企的降價勢頭仍將持續。

中國汽車流通協會專家委員李顏偉認為，ＢＭＷ的大幅降價並非是價格戰，而是緩解經銷商現金流壓力，而其他家的促銷策略主要是為兜底新能源汽車購置稅。

先前已不少機構和專家預計2026年第1季汽車市場將出現下滑。例如中信證券發布的汽車行業2026年投資策略中即提到，預計2026年汽車行業以舊換新政策延續的機率較大，但第1季行業或仍將面臨一段時間的需求透支期。

但基於2026年「國補」實施提早、車企改款車密集上市等形勢轉變，情況或將發生變化。崔東樹表示，今年將延續2025年的政策基調，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加上國家補貼實施得早，效果會很突出，預計車市1月實現開門紅正增長。

崔東樹預估，2026年第1季車市與去年相比將持平，與2025年第4季相比降25%。新能源車第1季將微增5%，與2025年第4季相比降36%。

人民幣 電動 能源

延伸閱讀

全球電動車銷售恐減速！2026年將成疫情以來最差的一年

抗衡比亞迪 特斯拉在陸推零息購車搶市

銷量遭比亞迪反超 特斯拉在陸推出0息購車方案搶市

陸總理李強在廣東調研 比亞迪、機器人、低空經濟成關鍵字

相關新聞

大陸減少對電池行業的出口補貼 分析師：有助解決惡性競爭

大陸財政部、稅務總局公布，從2026年4月1日起至2026年年底，電池產品（含動力電池及儲能電池）的增值稅出口退稅率由9...

車企內捲 比亞迪殺到36萬 逾20家車企、75款車型限時促銷

2026年開局，大陸汽車市場新一輪競爭隨之開啟，超過20家車企捲入降價促銷潮、共計超過75款車型公布限時促銷活動，且促銷...

大陸上月出口看增3.5%

中國大陸海關總署預計14日將發布2025年12月進出口數據。市場分析指出，受前一年同期高基數等因素影響，12月出口增速有...

東風壓倒西風？陸專家：AI提升投資韌性 中美博弈成全球資本市場主線

在中美博弈持續、全球經濟不確定性升高之際，專家指，全球經濟在結構性挑戰與不確定性下運行脆弱平衡，人工智慧（AI）正系統性...

OpenAI前研究員任騰訊高管 今首度公開出席活動

傳獲騰訊以人民幣1億元高薪挖角的OpenAI前人工智慧研究員姚順雨，今日首次以「騰訊CEO/總裁辦公室首席科學家」的身分...

中國大陸審查Meta收購Manus 分析：加強監管AI技術出口

針對臉書母公司Meta天價收購中國出身的人工智慧（AI）新創公司Manus，中國商務部8日宣布將對這項收購案與相關法律法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。