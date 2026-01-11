快訊

恐有颱風生成！吳德榮：「1月颱」侵台未曾發生影響待觀察

違規低價醫材 充斥電商平台…業者不斷換名販售

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸減少對電池行業的出口補貼 分析師：有助解決惡性競爭

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸財政部、稅務總局公布，從2026年4月1日起至2026年年底，電池產品（含動力電池及儲能電池）的增值稅出口退稅率由9%下調至6%；2027年1月1日起，電池產品增值稅出口退稅歸零。

分析師認為，這項政策的公布，表面上減少對電池行業的出口補貼，有助於解決電池產業「內捲」問題，大陸動力電池和儲能電池領域，在低價競爭、技術模仿加上過度依賴政策補貼，導致許多中小企業難以脫穎而出，技術創新動力不足，透過下調退稅率，進一步推動行業淘汰低階產能，轉向研發技術含量更高、附加值更強的產品。

第一財經日報報導，大陸出口退稅制度自1985年4月1日起實施，電池類產品隨出口退稅體系同步適用。1994年增值稅稅制改革後，電池出口退稅按增值稅退稅規則執行。

早在2024年12月1日，電池增值稅出口退稅率由13%下調至9%，今年4月進一步調降至6%，明年更是完全取消退稅。

上海證券報報導，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，出口退稅政策最初是為了鼓勵行業發展，受技術不斷進步和規模擴大的影響，目前電池成本已經大幅下降，所以取消出口退稅政策相對比較合理。

電池 稅率 能源政策

延伸閱讀

大陸電池出口補貼先下調再取消 分析師：政策直指「反內卷」

台東消防亮出「5大神器」 迎戰電動車火災新挑戰

大陸光電出口退税4月起全面取消 企業擬加班搶出貨

興櫃一周回顧／益芯科勁揚25% 居冠

相關新聞

大陸減少對電池行業的出口補貼 分析師：有助解決惡性競爭

大陸財政部、稅務總局公布，從2026年4月1日起至2026年年底，電池產品（含動力電池及儲能電池）的增值稅出口退稅率由9...

車企內捲 比亞迪殺到36萬 逾20家車企、75款車型限時促銷

2026年開局，大陸汽車市場新一輪競爭隨之開啟，超過20家車企捲入降價促銷潮、共計超過75款車型公布限時促銷活動，且促銷...

大陸上月出口看增3.5%

中國大陸海關總署預計14日將發布2025年12月進出口數據。市場分析指出，受前一年同期高基數等因素影響，12月出口增速有...

東風壓倒西風？陸專家：AI提升投資韌性 中美博弈成全球資本市場主線

在中美博弈持續、全球經濟不確定性升高之際，專家指，全球經濟在結構性挑戰與不確定性下運行脆弱平衡，人工智慧（AI）正系統性...

OpenAI前研究員任騰訊高管 今首度公開出席活動

傳獲騰訊以人民幣1億元高薪挖角的OpenAI前人工智慧研究員姚順雨，今日首次以「騰訊CEO/總裁辦公室首席科學家」的身分...

中國大陸審查Meta收購Manus 分析：加強監管AI技術出口

針對臉書母公司Meta天價收購中國出身的人工智慧（AI）新創公司Manus，中國商務部8日宣布將對這項收購案與相關法律法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。