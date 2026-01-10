快訊

AI股狂熱何時退燒？策略師預測：今年底前投資泡沫就會終結

聽新聞
0:00 / 0:00

東風壓倒西風？陸專家：AI提升投資韌性 中美博弈成全球資本市場主線

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
在全球經濟不確定性升高、金融環境趨於複雜之際，專家指，全球經濟在結構性挑戰與不確定性下運行脆弱平衡，人工智慧（AI）正系統性改變產業與勞動力格局，中美博弈成全球資本市場主線，大陸在AI落地與產業鏈整合中具備優勢。記者謝守真／攝影
在全球經濟不確定性升高、金融環境趨於複雜之際，專家指，全球經濟在結構性挑戰與不確定性下運行脆弱平衡，人工智慧（AI）正系統性改變產業與勞動力格局，中美博弈成全球資本市場主線，大陸在AI落地與產業鏈整合中具備優勢。記者謝守真／攝影

中美博弈持續、全球經濟不確定性升高之際，專家指，全球經濟在結構性挑戰與不確定性下運行脆弱平衡，人工智慧（AI）正系統性改變產業與勞動力格局，中美博弈成全球資本市場主線，大陸在AI落地與產業鏈整合中具備優勢。未來國際競爭格局將呈現「東風壓倒西風」，大陸資產回暖與這一趨勢密切相關。

2026中國首席經濟學家論壇年會10日在上海登場。長期參與大陸宏觀經濟的經貿法律專家、全國政協常委周漢民分析，剛過去的2025年，世界經濟整體表現「並不理想，但也並未失序」，運行在低速但暫時可維持的脆弱平衡中。主要國際經濟與金融機構判斷一致，全球增速中樞下移，但尚未出現系統性衰退。

周漢民指，當前全球經濟展現的韌性，部分來自新一輪技術投資，尤其是AI相關投入，在投資信心與產業鏈運作中發揮「減震器」作用。AI雖尚未立即改變整體經濟結構，但其影響已逐步反映於資本市場與投資決策層面。

他指，主要經濟體表現持續分化。歐洲部分經濟體在高利率與結構性問題交織下成長承壓；亞洲新興經濟體增速相對亮眼，但同時承受更大的外部不確定性。隨著全球貿易與產業鏈重組加速，政策不確定性顯著上升，部分國家將貿易、投資與產業政策進一步政治化、工具化，尤其是美國實施對等關稅，其外溢衝擊才剛開始顯現。

周漢民認為，未來世界經濟的不穩定性將更多源自結構性因素，而非傳統景氣循環。在高利率、高債務與高不確定性並存的環境下，全球金融體系處於低容錯狀態，風險更可能以局部方式爆發並跨市場傳導，地緣經濟邏輯亦正逐步取代效率邏輯。

在此背景下，中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝指，AI帶來的技術變革，正與中美間的長期競爭敘事高度重疊。AI正系統性替代高素質勞動力，傳統宏觀經濟理論面臨重構，而中美博弈已成為全球資本市場的重要主線。

劉煜輝說，若從長期視角觀察這場「比賽的終局」，他「堅信一定是『東風壓倒西風』」，但短期內誰能率先突破、如何反映在市場「比分」，仍難作出明確判斷。他指出，近來大陸資產表現回暖，與這一中長期敘事密切相關。在規則重構與不確定性升高的國際環境下，大陸的應對邏輯，在於「以內部確定性應對外部不確定性」，透過自身穩定運行，為高度波動的世界經濟提供確定性。

在產業上，劉煜輝指，AI競爭正由「算力資本化」階段，逐步邁向「算力滲透率」的落地階段，競爭核心轉向電力、製造與產業整合能力。美國擅長技術藍圖與前端創新，但大陸憑藉完整產業鏈與工程能力，可能在AI落地與端側應用中形成相對優勢。美元信用承壓、黃金價格走強，反映全球資本對既有美元體系的重新評估，美國「全面押注AI」亦成為支撐美元信用的重要戰略選項。

劉煜輝認為，AI所引發的這場變革，恰好與當前G2（中美）間的長期競爭敘事高度重疊，未來世界經濟將在高度動盪和繁榮的結構性轉換中同步推進。

圖為長期參與宏觀經濟的經貿法律專家、大陸全國政協常委周漢民。記者謝守真／攝影
圖為長期參與宏觀經濟的經貿法律專家、大陸全國政協常委周漢民。記者謝守真／攝影
圖為中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝。記者謝守真／攝影
圖為中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝。記者謝守真／攝影

中美 產業鏈 資本市場 美國 上海 關稅

延伸閱讀

國防部「無」字天書弄巧成拙？ 專家揭最嚴重錯誤：恐違國家機密保護法

大陸首個海上回收複用火箭基地開工在即！8月底將總裝測試

大陸鼻病毒升溫…疾管署曝台灣現況 專家籲幼兒「這症狀」要注意

大陸電池出口補貼先下調再取消 分析師：政策直指「反內卷」

相關新聞

東風壓倒西風？陸專家：AI提升投資韌性 中美博弈成全球資本市場主線

在中美博弈持續、全球經濟不確定性升高之際，專家指，全球經濟在結構性挑戰與不確定性下運行脆弱平衡，人工智慧（AI）正系統性...

OpenAI前研究員任騰訊高管 今首度公開出席活動

傳獲騰訊以人民幣1億元高薪挖角的OpenAI前人工智慧研究員姚順雨，今日首次以「騰訊CEO/總裁辦公室首席科學家」的身分...

中國大陸審查Meta收購Manus 分析：加強監管AI技術出口

針對臉書母公司Meta天價收購中國出身的人工智慧（AI）新創公司Manus，中國商務部8日宣布將對這項收購案與相關法律法...

美中博弈未歇、AI浪潮來襲 陸專家：2026全球經濟「不穩定性常態化」

美中博奕未歇，人工智慧（AI）變革席捲而來，多名中國經濟專家今天在論壇指出，2026年全球的經濟特色是「不穩定性常態化」...

中國大陸通縮疑慮 分析師：2026年有望溫和復甦

中國內需不振、消費疲弱，深陷通貨緊縮疑慮。分析師認為，今年中國經濟有望迎接溫和復甦，推估消費者物價指數（CPI）成長率在...

大陸首個海上回收複用火箭基地開工在即！8月底將總裝測試

箭元科技中大型液體運載火箭總裝總測及回收複用基地7日破土動工。該項目為大陸首個海上回收複用火箭產能基地，也是首個不銹鋼火...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。