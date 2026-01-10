東風壓倒西風？陸專家：AI提升投資韌性 中美博弈成全球資本市場主線

在中美博弈持續、全球經濟不確定性升高之際，專家指，全球經濟在結構性挑戰與不確定性下運行脆弱平衡，人工智慧（AI）正系統性改變產業與勞動力格局，中美博弈成全球資本市場主線，大陸在AI落地與產業鏈整合中具備優勢。未來國際競爭格局將呈現「東風壓倒西風」，大陸資產回暖與這一趨勢密切相關。

2026中國首席經濟學家論壇年會10日在上海登場。長期參與大陸宏觀經濟的經貿法律專家、全國政協常委周漢民分析，剛過去的2025年，世界經濟整體表現「並不理想，但也並未失序」，運行在低速但暫時可維持的脆弱平衡中。主要國際經濟與金融機構判斷一致，全球增速中樞下移，但尚未出現系統性衰退。

周漢民指，當前全球經濟展現的韌性，部分來自新一輪技術投資，尤其是AI相關投入，在投資信心與產業鏈運作中發揮「減震器」作用。AI雖尚未立即改變整體經濟結構，但其影響已逐步反映於資本市場與投資決策層面。

他指，主要經濟體表現持續分化。歐洲部分經濟體在高利率與結構性問題交織下成長承壓；亞洲新興經濟體增速相對亮眼，但同時承受更大的外部不確定性。隨著全球貿易與產業鏈重組加速，政策不確定性顯著上升，部分國家將貿易、投資與產業政策進一步政治化、工具化，尤其是美國實施對等關稅，其外溢衝擊才剛開始顯現。

周漢民認為，未來世界經濟的不穩定性將更多源自結構性因素，而非傳統景氣循環。在高利率、高債務與高不確定性並存的環境下，全球金融體系處於低容錯狀態，風險更可能以局部方式爆發並跨市場傳導，地緣經濟邏輯亦正逐步取代效率邏輯。

在此背景下，中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝指，AI帶來的技術變革，正與中美間的長期競爭敘事高度重疊。AI正系統性替代高素質勞動力，傳統宏觀經濟理論面臨重構，而中美博弈已成為全球資本市場的重要主線。

劉煜輝說，若從長期視角觀察這場「比賽的終局」，他「堅信一定是『東風壓倒西風』」，但短期內誰能率先突破、如何反映在市場「比分」，仍難作出明確判斷。他指出，近來大陸資產表現回暖，與這一中長期敘事密切相關。在規則重構與不確定性升高的國際環境下，大陸的應對邏輯，在於「以內部確定性應對外部不確定性」，透過自身穩定運行，為高度波動的世界經濟提供確定性。

在產業上，劉煜輝指，AI競爭正由「算力資本化」階段，逐步邁向「算力滲透率」的落地階段，競爭核心轉向電力、製造與產業整合能力。美國擅長技術藍圖與前端創新，但大陸憑藉完整產業鏈與工程能力，可能在AI落地與端側應用中形成相對優勢。美元信用承壓、黃金價格走強，反映全球資本對既有美元體系的重新評估，美國「全面押注AI」亦成為支撐美元信用的重要戰略選項。