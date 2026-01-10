OpenAI前研究員任騰訊高管 今首度公開出席活動

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
姚順雨。（影片截圖）

傳獲騰訊以人民幣1億元高薪挖角的OpenAI前人工智慧研究員姚順雨，今日首次以「騰訊CEO/總裁辦公室首席科學家」的身分公開露面。他表示，騰訊是一家To C基因很強的公司，在中國做To B市場非常難，團隊會思考如何先將自身服務好。

綜合《明報》、新浪科技報導，姚順雨今出席清華大學北京重點實驗室的AGI-Next前沿峰會時表示，人工智慧在面向企業的發展與面向消費者的應用出現明顯分化，例如一年前Claude Code的革命還沒有開始，但今天它已經在重塑整個電腦行業的做事方式，使用者已經不再寫代碼，而是用英語和電腦交流。

他也提到，目前模型相關的生產力提升或商業化機會才剛剛開始，尚未充分釋放。人與人的差距源於對AI工具的使用能力，會用工具的人正在替代不會用的人，普及AI工具使用教育是重要且有意義的事。此外，AI在To C和To B領域的應用落地，分化正在變得明顯。

姚順雨表示，對企業（To B）而言，很明顯的變化就是「智能愈高，代表生產率愈高，代表賺的錢愈多，這導致很多人願意付出溢價用最強的模型」。

在消費者（To C）層面，他以ChatGPT為例，現在大多數人使用ChatGPT時的感受，比2024年沒有那麼強烈的震撼。原因是在大多數情況下並不需要如此強的模型能力，大部分人對模型變強感受不大，更多感覺像是「增強版的搜索引擎」。

另據第一財經，姚順雨也談到，騰訊是一家To C基因很強的公司，從B端與C端差異來講，C端不僅需要強大的模型能力，還需要較長context（語境），在中國做To B市場非常難，團隊會思考如何先將自身服務好，且大公司做To B業務較創業公司已具備場景優勢。

騰訊在去年中宣布升級大模型研發架構，新成立AI Infra部、AI Data部和數據計算平台部，姚順雨出任「CEO/總裁辦公室」首席AI科學家，同時兼任AI Infra部、大語言模型部負責人，被視為要幫助騰訊找到AI時代的商業優勢。

公開資料顯示，姚順雨畢業於清華大學姚班和普林斯頓大學。他在2024年加入OpenAI後，迅速成為團隊核心研究者之一，參與推動 AI Agent和任務執行系統方向的開發。

