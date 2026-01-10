中國大陸審查Meta收購Manus 分析：加強監管AI技術出口

針對臉書母公司Meta天價收購中國出身的人工智慧（AI）新創公司Manus，中國商務部8日宣布將對這項收購案與相關法律法規的一致性展開評估調查。港媒綜合多名專家分析，此舉凸顯中方加強AI敏感技術出口管控，審查恐耗時半年，而且這筆交易還可能面臨反壟斷審查的風險。

英文南華早報今天報導，分析人士表示，隨著愈來愈多的創辦人將業務轉移到海外以規避地緣政治審查，中國對Meta收購Manus的審查表明，北京有意加強監管外國參與中企開發的敏感技術。

報導引述紐約大學法學院兼任教授、人工智慧和數位經濟專家馬文彥（Winston Ma）的話指出，這項審查可能成為中國版「美國外來投資審查委員會（CFIUS）」備受矚目的案例。

CFIUS以國家安全為由審查並阻擋外資投資，川普擔任美國總統的第一個任期內，該機構加強監管。馬文彥指出，此後，中國制定了自己的框架來審查外國參與國內敏感技術的情況。

金杜律師事務所（King & Wood Mallesons）駐上海合夥人戴夢皓專長於出口管制和制裁。他認為，Manus開發的人工智慧代理（AI agent）技術「明確屬於中國監管機構納入出口管制的範疇之一」。

戴夢皓指出，中國在出口管制的許多操作層面正與美國趨於一致。不同的是，美國關注的是AI模型本身，而中國採用的是一個非常廣泛的「技術」概念，不僅限於模型，而是涵蓋整體技術體系。

Manus去年已將總部遷往新加坡，停止在中國營運，外界認為此舉在規避美方投資限制，並剝離中國身分，避開官方監管。

不過報導引述一名接近該公司的消息人士透露，Manus創辦人兼執行長肖弘目前在新加坡辦公，但他仍是中國公民。

報導指出，Manus遷往新加坡後，試圖註銷其在中國註冊的實體，但由於資料和技術出口受到中國出口管制和資料合規制度的約束，因此註銷過程可能相當漫長。

報導提到，風險投資平台Jarsy執行長秦漢在社群媒體發文稱，中國監管機構對此次收購的調查增加了交易的不確定性，但這與其說是為了阻止某筆交易，不如說是為了向中國AI界發出更廣泛的警告，敦促其遵守相關法規。

秦漢補充說，遷址海外並不會讓公司或創辦人脫離北京的管轄範圍，這正是許多中國企業家常常疏忽的問題。 「中國對其公民的行政和刑事管轄權並不會僅僅因為他們身處海外就自動消失。」

Manus拒絕就審查一事置評。

報導還引述一名熟悉中國監管機構想法的消息人士稱，這筆交易樹立了一個「不良先例」，可能會促使北京加強對關鍵AI技術出口的控制。如果Manus遷往新加坡被認定有問題，這筆交易最終可能遭中國當局叫停。

對此，北京鑫正市值管理諮詢事務所政策專家王一鳴表示，Manus應進行系統性的自我評估，以識別與技術出口、資料傳輸和資本流動相關的潛在風險。

他指出，北京可能會引用包括網路安全、資料安全、軍民兩用技術和對外投資在內的多項法律規範，對AI演算法與高效能運算技術進行管控。

王一鳴估計，Manus通過北京審查可能需要長達半年的時間。

上海大邦律師事務所高級合夥人、智慧財產權律師游雲庭警告稱，除了中國的技術出口審查，這項交易還可能面臨反壟斷審查的風險。「如果這筆交易讓Meta的模型取得顯著突破，可能會擠壓中國本土AI生態系的市場空間。」

Meta在2025年12月29日宣布，將收購中國AI新創公司Manus。根據華爾街日報，這筆收購案金額逾20億美元（約新台幣625億元），Meta發言人強調交易完成後，Manus將不再有中資股份，且結束中國的營運。