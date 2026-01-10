美中博弈未歇、AI浪潮來襲 陸專家：2026全球經濟「不穩定性常態化」

快訊

中央社／ 上海10日電
中航證券首席經濟學家董忠雲10日在2026中國首席經濟學家論壇年會上提到「東升西降」的論述，但表示「西降並不包含美國」；中國則在外貿和科技等方面表現佳。中央社
中航證券首席經濟學家董忠雲10日在2026中國首席經濟學家論壇年會上提到「東升西降」的論述，但表示「西降並不包含美國」；中國則在外貿和科技等方面表現佳。中央社

美中博奕未歇，人工智慧（AI）變革席捲而來，多名中國經濟專家今天在論壇指出，2026年全球的經濟特色是「不穩定性常態化」；AI和中美兩強之間的競爭重疊，未來會面臨動蕩與繁榮交織共生。

2026中國首席經濟學家論壇年會10至11日在上海舉行。經貿法律專家、中國全國政協常委周漢民今天在會上發表演講，表示今年的世界經濟既非衰退也非復甦，而是不穩定性常態化。2026年開年僅10天，國際便發生了一系列重大事件，印證了不穩定、不確定是本年度世界政治和經濟發展的基本特徵。

回顧2025年的世界經濟，他指其特徵是處於低速運行區間，但未出現系統性衰退；超預期韌性主要源於技術領域的投資，尤其是人工智慧相關投入與技術突破的推動；主要經濟體分化明顯；貿易政策不確定性顯著上升。

展望2026年，周漢民認為世界經濟的不穩定性將更多來自結構層面，而非週期層面。首先，全球成長動能長期走弱且高度不均衡，已開發經濟體受人口老齡化和投資回報率下降制約，新興經濟體則面臨債務約束和發展空間被壓縮的問題。此外，在高利率、高債務與高不確定性疊加的背景下，金融風險可能局部爆發並跨市場傳導。最後，地緣經濟邏輯正在取代效率邏輯。

他認為這會導致市場長期預期趨於短期化，人們難以作出長期規劃；全球經濟進一步碎片化，運行成本被系統性抬高。

周漢民說，2026年的世界經濟並不缺乏資本與技術，真正稀缺的是穩定性、可預期性和可信賴的制度供給。中國要做的，就是以內部確定性來應對外部不確定性。

中美經濟和科技博弈是這次論壇中受到關注的焦點之一。

中航證券首席經濟學家董忠雲在演講中說，經濟全球化的傳統運行邏輯是：中國作為最大生產國、美國作為最大消費國、中東作為主要能源提供者。在逆全球化浪潮下，製造國面臨更大壓力，既需要穩定的原材料供應，也依賴廣闊的海外市場。

他認為，貿易戰和科技戰並未削弱中國外貿，反而倒逼中國實現貿易多元化和商品結構高端化：中國對美國出口占總出口的比重從2017年的19%降至2022年的16%，2023年進一步下降，但整體貿易總額仍持續增長。

董忠雲重提中國有關「東升西降」的論述，但表示「西降並不包含美國」，而是指歐洲、日本等傳統西方經濟體的相對實力弱化，它們在全球格局中的影響力相對收縮而非絕對衰退；東升則是指以中國為核心驅動力，涵蓋印度、巴西等新興市場國家與發展中國家。

他表示，中國未來5年「十五五」規劃的核心關鍵詞是「內需、科技、開放」，具體體現為建設全國統一大市場、以超常規手段聚焦科技突破、推進制度性開放。

中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝在演講中則表示，AI正系統性替代勞動力，且第一輪直接替代的是「投入大量教育資本培養而成的高素質勞動力」。

他說，這場海嘯級變革，恰好與這個時代的核心敘事G2（指中美兩國）之間的國運競爭重疊，未來面臨的是極度動蕩和極度繁榮在此過程中交織在一起。

劉煜輝說，AI上半場，人類在算力供應端投入了巨額資本開支；進入下半場，核心問題是：累計的技術勢能如何轉化為真正的商業邏輯？能否在AI後端構建起完備的產業生態，讓前端投入的巨額資本形成良性經濟閉環，最終完成這場產業革命的使命？這不僅是中國的關切，也是美國在AI下半場的核心焦點。

