大陸首個海上回收複用火箭基地開工在即！8月底將總裝測試

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
箭元科技中大型液體運載火箭總裝總測及回收複用基地7日破土動工。實地探訪施工現場。該地塊已經完成平整，現場可見裝卸車輛頻繁進出作業。科創板日報
箭元科技中大型液體運載火箭總裝總測及回收複用基地7日破土動工。該項目為大陸首個海上回收複用火箭產能基地，也是首個不銹鋼火箭「超級工廠」。

根據計畫，今年8月底，大陸首個「液氧甲烷+不銹鋼+海上回收」火箭「元行者一號」將在該基地開始總裝測試，年底首枚「錢塘號」火箭將執行首次飛行及回收任務。

科創板日報報導，實地探訪這座備受矚目的火箭「超級工廠」施工現場。該地塊已經完成平整，現場可見裝卸車輛頻繁進出作業。現場人員表示，目前工程正處於施工前期準備階段。

該基地位於杭州市錢塘區，距錢塘臨江碼頭僅14公里。這一區位優勢使組裝完成的火箭可透過水路直達東海發射海域，執行任務後也能經由海路返回基地進行檢修複用。箭元科技董事長魏一表示，這一路徑預計能降低約50%的發射周期成本。

箭元科技中大型液體運載火箭生產試驗及總裝總測基地包括回收複用中心、檢測檢驗中心、生產製造中心，專案總投資人民幣52億元，建成後將具備年產25發火箭的規模化製造能力。

值得注意的是，在箭元科技「超級工廠」開工前幾天，總投資人民幣4億元的商業航太智慧製造基地，也已在杭州西湖區雲棲小鎮落地。

與此同時，杭州錢塘區自2019年其產業平台被列入省級「萬畝千億」新產業平台後，已匯集西子航空、華瑞航空、艾美依等近40家企業，業務涉及複合材料、結構件製造及高階裝備等領域。

不難看出，杭州正圍繞商業航太構建涵蓋研發設計、部元件製造、雷射通信到集成測試的完整產業鏈條。

繼2025年11月「國家航天局推進商業航太高品質安全發展行動計畫（2025—2027年）」發布後，相關配套措施迅速推進；2025年11月29日，商業航天局確認已設立商業航太司作為專職監管機構。

同年12月26日，上交所發布「商業火箭企業適用科創板第五套上市標準」，為尚未盈利的優質企業打開了資本市場的大門。

與此同時，商業航太也成為各主要經濟大省，培育新質生產力的核心賽道，競爭日趨白熱化。

廣州市政府辦公廳1月8日發布「廣州市加快建設先進製造業強市規劃（2024—2035年）」，提出到2035年，打造具有全球影響力的大陸商業航太新一極。具體措施包括，擬推動南沙中科宇航液體火箭總裝測試基地建設和黃埔星河動力火箭總裝基地儘快落地；支持鼓勵廣州市高校及企業開展「五羊系列星座」「大灣智通」等衛星星座建設等等。

上海市政府辦公廳1月9日印發「上海市支持先進製造業轉型升級三年行動方案（2026—2028年）」，提出加速eVTOL、商業火箭、人形機器人等創新產品突破產業規模化發展瓶頸。

上海市政府副秘書長莊木弟先前表示，力爭到2027年，上海商業航太產業規模達到人民幣1000億元以上，商業火箭形成年產100發、商業衛星形成年產1000顆能力，全面建設重複使用火箭創新高地、低成本商業衛星製造高地、行業應用服務高地。

