為確保供應 全球PC大廠擬採購長鑫存儲DRAM

美國銀行（BofA）的最新報告指出，全球PC大廠惠普，正計畫將大陸DRAM供應商「長鑫存儲」納入供應鏈，以緩解DRAM記憶體供應緊張的困境。

尤其在當前美光、三星等國際大廠供應缺口持續擴大，現有供應通路近乎窮盡背景下，惠普擬聯合大陸存儲廠商推出面向亞歐市場的「限定版」產品，以確保不會引起美國政府的不滿。

集微網報導，巴倫周刊分析師Tae kim也援引美國銀行的研究報告指出，大陸的NAND Flash和DRAM供應商可能會看到更大規模的被海外品牌客戶採用，因為三星電子、SK海力士、美光等公司的供應限制，將使長鑫存儲成為有吸引力的選擇。

目前長鑫存儲母公司長鑫科技正準備在大陸A股科創板IPO，計畫募資人民幣295億元，主要用於記憶體製造量產線技術升級改造專案、DRAM記憶體技術升級專案、動態隨機存取記憶體前瞻技術研究與開發專案。

根據長鑫科技招股書披露的信息顯示，目前已經是大陸規模最大、技術最先進、布局最全的動態隨機存取記憶體（DRAM）研發設計製造一體化企業，採用垂直整合製造（IDM）業務模式。

長鑫科技主要提供DRAM晶圓、DRAM晶片、DRAM模組等多元化產品方案，覆蓋DDR、LPDDR兩大主流系列，目前已完成從DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X的產品覆蓋和迭代，產品廣泛應用於伺服器、移動設備、個人電腦、智慧汽車等市場領域。

在產能方面，目前長鑫科技在合肥、北京兩地共擁 有3座12吋DRAM晶圓廠，產能規模到2026年約每月30萬片，位居大陸第一、全球第四。基於Omdia資料測算，按2025年第２季度DRAM銷售額統計，長鑫科技的全球市占已增至3.97%，並將隨著技術發展及產能建設實現進一步增長。

在長鑫科技披露的主要核心客戶名單當中，包括阿里雲、字節跳動、騰訊、聯想、小米、傳音、榮耀、OPPO、vivo等，但是缺乏海外龍頭科技廠商。如果能夠順利進入惠普供應鏈，那麼無疑將有助於擴大在海外市場的應用，提升品牌認可度和市占。

但是惠普等美國品牌製造商，採購長鑫存儲的DRAM產品面臨的最大障礙之一是美國法規，因為根據美國NDAA法（第5949條），禁止美國國防部使用來自中國的半導體。雖然，普通的商業設備對來自大陸的半導體的集成沒有限制，但是這依然會刺激美國的敏感神經。

所以，美國銀行的報告也指出，惠普對長鑫存儲DRAM模組的整合可能僅限於面向亞洲和歐洲發貨的終端產品，這代表惠普希望透過這樣的方式，來確保使用大陸的DRAM模組不會引起美國政府的不滿。