開年陸超20家車企捲入降價潮！特斯拉推0息購 比亞迪殺入36萬區間

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
2026年開局，大陸汽車市場新一輪競爭隨之開啟，超過20家車企捲入降價促銷潮、共計超過75款車型公布限時促銷活動，且促銷形式多樣化。其中特斯拉推0息購、比亞迪殺入人民幣8萬區間（新台幣36萬元）。

第一財經報導，BMW元旦宣布旗下31款車型降價，降價幅度最高可達人民幣30萬元（新台幣136萬元）。另外，一汽大眾、一汽豐田、長安馬自達、東風日產、東風本田、廣汽豐田等合資品牌也競相促銷，限時優惠補貼在人民幣1萬元至5萬元（約新台幣4.5萬元至22.6萬元）。

8日晚間，大陸電動車龍頭比亞迪出手，與往年一樣，以秦系列為主打，新款秦L插電式油電車將純電續航里程從120公里拉升到210公里，但起售價卻從人民幣11.98萬元降至人民幣11.68萬元。

同時，比亞迪還將純電續航210公里的插電式油電車價格打進人民幣8萬元（新台幣36萬元）區間，再次激起電動車市場的新一波競爭。

全國乘聯分會秘書長崔東樹認為，此輪車企的降價不是「價格戰」，而是價格的合理回歸。但展望2026年，車企的降價勢頭仍將持續。

中國汽車流通協會專家委員李顏偉認為，BMW的大幅降價並非是價格戰，而是緩解經銷商現金流壓力，而其他家的促銷策略主要是為兜底新能源汽車購置稅。

先前已不少機構和專家預計2026年第1季汽車市場將出現下滑。例如中信證券發布的汽車行業2026年投資策略中即提到，預計2026年汽車行業以舊換新政策延續的機率較大，但第1季行業或仍將面臨一段時間的需求透支期。

但基於2026年「國補」實施提早、車企改款車密集上市等形勢轉變，情況或將發生變化。崔東樹表示，今年將延續2025年的政策基調，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加上國家補貼實施得早，效果會很突出，預計車市1月實現開門紅正增長。

崔東樹預計，2026年第1季車市與上年相比將持平，與2025年第４季相比降25%。新能源車第1季將微增5%，與2025年第４季相比降36%。

人民幣 電動 能源 豐田 車價 特斯拉 BMW

