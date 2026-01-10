大陸電池出口補貼先下調再取消 分析師：政策直指「反內卷」

大陸財政部、稅務總局發布關於調整光伏等產品出口退稅政策的公告。從2026年4月1日起至2026年年底，電池產品的增值稅出口退稅率由9%下調至6%；2027年1月1日起，電池產品增值稅出口退稅取消。

分析師認為，這項政策的公布，表面上減少對電池行業的出口補貼，實際上卻對解決電池產業「內卷」問題有更深遠的意義。大陸動力電池和儲能電池領域，經歷了多年的過度競爭，在低價競爭、技術模仿加上過度依賴政策補貼，導致許多中小企業難以脫穎而出，技術創新動力不足。在此背景下，政策透過下調退稅率，進一步推動行業淘汰低階產能，轉向研發技術含量更高、附加值更強的產品。

第一財經日報報導，大陸出口退稅制度自1985年4月1日起實施，電池類產品隨出口退稅體系同步適用。1994年增值稅稅制改革後，電池出口退稅按增值稅退（免）稅規則執行。2024年12月1日起，電池增值稅出口退稅率由13%下調至9%，電池出口補貼自此正式進入退出階段。

上海有色網高級鋰電分析師楊玏表示，如果是客戶自提模式（電池出口大多採用此種方式），稅收壓力將轉移給下游客戶。這一變化對於那些依賴大陸電池供應商的客戶而言，將直接增加產品的採購成本，進而影響整體利潤。在客戶承擔相關稅負後，他們可能會要求電池廠商降低產品價格，以彌補稅負上漲帶來的損失。

與客戶自提模式相比，電池廠自送海外的模式下，電池廠商需要承擔更高的稅收成本。因為他們不僅要承擔大陸的增值稅，還需要處理出口過程中的各類稅務問題。這代表電池廠商將面臨直接的成本壓力，可能影響利潤率和市場定價策略。

上海證券報報導，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，出口退稅政策最初是為了鼓勵行業發展，受技術不斷進步和規模擴大的影響，目前電池成本已經大幅下降，所以取消出口退稅政策相對比較合理。

業內人士認為，相較於組件，電池環節在過渡期內將面臨更大的經營策略調整壓力。短期內，企業可能更傾向於壓縮費用以應對6%的退稅率；長期看，隨著2027年退稅歸零，缺乏技術溢價的落後產能將加速被淘汰。電池環節的價格彈性與利潤波動預計將比元件環節更為劇烈。