快訊

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

星巴克「不倒」熊超吸睛、TWG Tea推「赤馬迎禧茶」賀新年

超親人海豚和潛水員交朋友！「帶見面禮玩你丟我撿遊戲」 真相讓人心碎

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會前製造善意？美國商務部撤銷大陸無人機進口限制計劃

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
就在美國總統川普計劃於今年4月與大陸國家主席習近平舉行會晤前，美國商務部1月9日表示，已撤銷對大陸無人機進口限制計劃。美聯社
就在美國總統川普計劃於今年4月與大陸國家主席習近平舉行會晤前，美國商務部1月9日表示，已撤銷對大陸無人機進口限制計劃。美聯社

就在美國總統川普計劃於今年4月與大陸國家主席習近平舉行會晤前，美國商務部9日表示，在之前對乘用車和卡車採取打壓措施後，已撤銷對大陸無人機進口限制計劃。此舉正值華盛頓凍結部分針對大陸的軍事行動之際，一位了解此事的政府官員表示，撤銷無人機禁令的決定似乎與此有關。

路透報導，出於美國國家安全考量，美國聯邦通訊委員會（FCC）在2025 年12月禁止進口包括大疆創新（DJI）和道通智能（Autel）在內的外國製造的新型無人機及關鍵零件。美國聯邦通訊委員會本周表示，將部分非在大陸生產的無人機排除在這些限制之外。

美國商務部曾於2025年9月表示，限制甚至禁止進口大陸無人機，以解決資訊和通訊技術供應鏈問題。根據美國政府網站9日發布的消息，該部門於2025年10月8日將該提案提交白宮審查，但隨後於8日撤回了該提案。

根據網路上公布的記錄，直至2025年12月19日，白宮和商務部就無人機提案舉行了多次會議，並於同年12月11日與大疆創新（DJI）代表會面。大疆創新告訴美國官員，對中國製造的無人機實施全面限制「沒有必要，而且會對美國利益相關者造成極其嚴重的損害。」

大陸無人機在美國商用無人機市場占主導地位，其中超過一半無人機來自大疆。

大陸商務部發言人於2025年12月23日就美針對無人機領域增列「不可信供應商清單」回應說，近年來美方不顧中美兩國企業開展正常商業交易和貿易往來，不顧中美兩國業界的強烈呼聲，一再泛化國家安全概念，動用國家力量打擊包括大陸企業在內的他國企業，這是典型的市場扭曲和單邊霸凌做法。中方敦促美方停止錯誤做法，立即撤銷有關措施。

美國 國家安全 美方

延伸閱讀

基隆商工、中嘉吉隆產學合作 學生無人機空拍、創作影像學當媒體人

影／《軍情站》開箱陸軍無人機訓練中心 一探最新戰術顯學

影／《軍情站》直擊陸軍魔羯無人機飛訓 還能順便考民照

美國12月增加5萬就業人口不如預期 失業率降至4.4%

相關新聞

川習會前製造善意？美國商務部撤銷大陸無人機進口限制計劃

就在美國總統川普計劃於今年4月與大陸國家主席習近平舉行會晤前，美國商務部9日表示，在之前對乘用車和卡車採取打壓措施後，已...

大陸光電出口退税4月起全面取消 企業擬加班搶出貨

大陸財政部、稅務總局發布關於出口退稅政策的公告，提到2026年4月1日起，將取消光電等產品的增值稅出口退稅，代表光電的「...

北京公布薪酬數據 人形機器人工程師超11萬元、AI架構師超18萬元

據香港星島日報報導，昨日公布的《2025年北京市人力資源市場薪酬數據報告》顯示，隨着人形機器人、具身智能等新興產業高速發...

委內瑞拉變天親中路線將改變 陸受衝擊債權回收成懸念

隨著1月初美軍在夜間突襲卡拉卡斯、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，帶回美國受審，委內瑞拉結束「查維斯-馬杜洛」時代，親北京的委內瑞拉突然變天，這個中國大陸在南美的「全天候戰略伙伴」一夕崩解，全面親中的路線必將改變，除了原本要供給中國大陸的石油可能生變，還會有什麼一連串的政經影響？

陸去年12月CPI年增0.8%…三年新高 PPI降幅收斂至1.9％

在近年面臨通縮、消費放緩的討論下，大陸國家統計局昨（9）日公布，去年12月，大陸消費者物價指數（CPI）年增0.8％，連...

陸外賣平台反壟斷調查 啟動

大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室表示，已經依據大陸「反壟斷法」，對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展「調查、評估」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。