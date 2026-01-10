川習會前製造善意？美國商務部撤銷大陸無人機進口限制計劃

就在美國總統川普計劃於今年4月與大陸國家主席習近平舉行會晤前，美國商務部9日表示，在之前對乘用車和卡車採取打壓措施後，已撤銷對大陸無人機進口限制計劃。此舉正值華盛頓凍結部分針對大陸的軍事行動之際，一位了解此事的政府官員表示，撤銷無人機禁令的決定似乎與此有關。

路透報導，出於美國國家安全考量，美國聯邦通訊委員會（FCC）在2025 年12月禁止進口包括大疆創新（DJI）和道通智能（Autel）在內的外國製造的新型無人機及關鍵零件。美國聯邦通訊委員會本周表示，將部分非在大陸生產的無人機排除在這些限制之外。

美國商務部曾於2025年9月表示，限制甚至禁止進口大陸無人機，以解決資訊和通訊技術供應鏈問題。根據美國政府網站9日發布的消息，該部門於2025年10月8日將該提案提交白宮審查，但隨後於8日撤回了該提案。

根據網路上公布的記錄，直至2025年12月19日，白宮和商務部就無人機提案舉行了多次會議，並於同年12月11日與大疆創新（DJI）代表會面。大疆創新告訴美國官員，對中國製造的無人機實施全面限制「沒有必要，而且會對美國利益相關者造成極其嚴重的損害。」

大陸無人機在美國商用無人機市場占主導地位，其中超過一半無人機來自大疆。

大陸商務部發言人於2025年12月23日就美針對無人機領域增列「不可信供應商清單」回應說，近年來美方不顧中美兩國企業開展正常商業交易和貿易往來，不顧中美兩國業界的強烈呼聲，一再泛化國家安全概念，動用國家力量打擊包括大陸企業在內的他國企業，這是典型的市場扭曲和單邊霸凌做法。中方敦促美方停止錯誤做法，立即撤銷有關措施。