快訊

高雄孕婦借廁所！竟在消防分隊「產下死胎」 檢警要查

推代孕遭汙名化 陳菁徽籲理性討論：即日起不參與審查

陳佩琪秀存摺吐苦水：在台灣站ATM前就是犯罪嫌疑重大？

中國證監會鼓勵吹哨 拉高檢舉獎金

中央社／ 台北10日電

中國證監會年度重點工作強調防堵財務造假，釋出「證券期貨違法行為吹哨人獎勵工作規定」，拉高檢舉獎金最高達人民幣100萬元（約新台幣450萬元）。

據澎湃新聞10日報導，證監會、財政部9日公布證券期貨違法行為吹哨人獎勵工作規定。證監會表示，高度重視資本市場舉報制度建立，在持續釋放加強監管訊息的同時，也加大「有獎舉報」打擊違法行為力道，

證監會指出，去年9月30日至10月30日，證監會聯合財政部對社會公開徵求吹哨人獎勵規定意見建議，在徵求期間，共計收到意見建議178條，意見建議普遍認為，修訂、推出吹哨人獎勵規定可激勵違法線索提供。

據規定內容，吹哨人是指了解證券期貨違法行為情況、掌握線索及證據、願意為保護投資者合法權益擔當責任、主動向證監會提供證券期貨違法行為線索的單位或個人，任何單位、個人均有權提供涉嫌證券期貨違法行為線索。

檢舉獎金提高。例如，獎金由案件罰沒金額1%提升為3%；提供重大違法行為線索的獎金上限從10萬元提升為50萬元。提供案件線索在全國範圍內有重大影響或涉案數額特別大或吹哨人為內部知情人員，每案獎金上限從30萬元、60萬元統一提升達100萬元。

證監會甫於5日召開「資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會」，座談會由證監會黨委書記、主席吳清主持，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、財政部、中國人民銀行與其他等多個部門參加。

會議強調，將繼續深化資本市場財務造假綜合懲防體系，證監會將與相關部門增強綜合懲防效率、效果，不斷提升上市公司品質和投資價值，有效保護投資者合法權益。

證監會統計數據資料顯示，證監會自2024年以來，累計查辦財務造假案件159起、行政處罰111起、罰沒金額81億元。對43起案件大股東和實控人追究責任，對配合造假的第三方以行政違法共犯方式嚴懲；向公安機關移送涉嫌財務造假犯罪線索112件，強化對於中介機構的責任追究。

吹哨

延伸閱讀

陸嚴打財務造假 18企業強制退市

台灣共產黨升五星旗 黃偉哲強硬拆除：國家的尊嚴不容踐踏

廉政平臺把關奏效 新北永平國小地下停車場廢棄物清運完成

中國證監會年度任務 首重公司財務造假

相關新聞

川習會前製造善意？美國商務部撤銷大陸無人機進口限制計劃

就在美國總統川普計劃於今年4月與大陸國家主席習近平舉行會晤前，美國商務部9日表示，在之前對乘用車和卡車採取打壓措施後，已...

大陸光電出口退税4月起全面取消 企業擬加班搶出貨

大陸財政部、稅務總局發布關於出口退稅政策的公告，提到2026年4月1日起，將取消光電等產品的增值稅出口退稅，代表光電的「...

北京公布薪酬數據 人形機器人工程師超11萬元、AI架構師超18萬元

據香港星島日報報導，昨日公布的《2025年北京市人力資源市場薪酬數據報告》顯示，隨着人形機器人、具身智能等新興產業高速發...

小米二手車價大跳水：SU7半年跌22.5萬、Ultra跌了67.5萬元

曾經被稱為大陸「理財產品」的小米汽車，如今已成為二手車商的燙手山芋。近期小米二手車行情出現大幅下滑，三款車型中，上盤半年...

大陸電池出口補貼先下調再取消 分析師：政策直指「反內卷」

大陸財政部、稅務總局發布關於調整光伏等產品出口退稅政策的公告。從2026年4月1日起至2026年年底，電池產品的增值稅出...

委內瑞拉變天親中路線將改變 陸受衝擊債權回收成懸念

隨著1月初美軍在夜間突襲卡拉卡斯、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，帶回美國受審，委內瑞拉結束「查維斯-馬杜洛」時代，親北京的委內瑞拉突然變天，這個中國大陸在南美的「全天候戰略伙伴」一夕崩解，全面親中的路線必將改變，除了原本要供給中國大陸的石油可能生變，還會有什麼一連串的政經影響？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。