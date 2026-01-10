中國證監會鼓勵吹哨 拉高檢舉獎金

中國證監會年度重點工作強調防堵財務造假，釋出「證券期貨違法行為吹哨人獎勵工作規定」，拉高檢舉獎金最高達人民幣100萬元（約新台幣450萬元）。

據澎湃新聞10日報導，證監會、財政部9日公布證券期貨違法行為吹哨人獎勵工作規定。證監會表示，高度重視資本市場舉報制度建立，在持續釋放加強監管訊息的同時，也加大「有獎舉報」打擊違法行為力道，

證監會指出，去年9月30日至10月30日，證監會聯合財政部對社會公開徵求吹哨人獎勵規定意見建議，在徵求期間，共計收到意見建議178條，意見建議普遍認為，修訂、推出吹哨人獎勵規定可激勵違法線索提供。

據規定內容，吹哨人是指了解證券期貨違法行為情況、掌握線索及證據、願意為保護投資者合法權益擔當責任、主動向證監會提供證券期貨違法行為線索的單位或個人，任何單位、個人均有權提供涉嫌證券期貨違法行為線索。

檢舉獎金提高。例如，獎金由案件罰沒金額1%提升為3%；提供重大違法行為線索的獎金上限從10萬元提升為50萬元。提供案件線索在全國範圍內有重大影響或涉案數額特別大或吹哨人為內部知情人員，每案獎金上限從30萬元、60萬元統一提升達100萬元。

證監會甫於5日召開「資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會」，座談會由證監會黨委書記、主席吳清主持，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、財政部、中國人民銀行與其他等多個部門參加。

會議強調，將繼續深化資本市場財務造假綜合懲防體系，證監會將與相關部門增強綜合懲防效率、效果，不斷提升上市公司品質和投資價值，有效保護投資者合法權益。

證監會統計數據資料顯示，證監會自2024年以來，累計查辦財務造假案件159起、行政處罰111起、罰沒金額81億元。對43起案件大股東和實控人追究責任，對配合造假的第三方以行政違法共犯方式嚴懲；向公安機關移送涉嫌財務造假犯罪線索112件，強化對於中介機構的責任追究。