大陸光電出口退税4月起全面取消 企業擬加班搶出貨

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸財政部、稅務總局發布關於出口退稅政策的公告，提到2026年4月1日起，將取消光電等產品的增值稅出口退稅，代表光電的「退稅補貼時代」即將結束。新華社
大陸財政部、稅務總局發布關於出口退稅政策的公告，提到2026年4月1日起，將取消光電等產品的增值稅出口退稅，代表光電的「退稅補貼時代」即將結束。業者指出，客戶傾向現在趕緊買入，企業將加班搶出貨，目前供不應求的格局會助推產品價格的上漲，海外庫存可能儘快得以出清。

分析認為，預計對大陸光電元件產品的衝擊最大，主要影響為企業直接成本的增加以及價格競爭力的下降，但長期來看，則有利於改善產業格局，減少「內卷式」競爭，並逐步向高階轉型，提升產業的國際競爭力。

而對台灣的業者來說，台灣模組在本土市場的價格壓力減輕，台灣廠商在海外市場的競爭壓力下降。但台灣若不加速升級，仍可能被大陸龍頭在海外市場壓制。

第一財經日報報導，某大陸二線光電企業副總楊功直言，退稅取消對企業短期經營的「重擊」，「先前業內有觀點稱，部分企業賺的就是9個點的退稅，實際在現在的市場競爭下，企業連其中的5個點都賺不到，因此退稅取消對所有企業不止中小企業的影響都是巨大。

楊功指出，下周一（12日）開始，這些廠要全員加班了，現在企業也不用談停產去庫存了，很可能過年企業不放假，開足馬力，把產品往歐洲和海外囤。

「不過，對於急於去庫存的企業而言，取消出口退稅可能是件好事。」楊功進一步分析，從客戶的角度看，明確知道4月1日以後太陽能板的價格可能會漲9%，客戶會傾向於現在趕緊買入，供不應求的格局會助推產品價格的上漲，海外庫存可能儘快得以出清。

繼2024年底大陸將光電出口退稅率由13%下調至9%後， 財政部稅務總局發布「關於調整光伏等產品出口退稅政策的公告」（下稱「公告」），決定自2026年4月1日起，取消光電等產品增值稅出口退稅。

上海國家會計學院副教授葛玉御分析，大陸陸續取消光電等產品和電池產品增值稅出口退稅，反映不再透過出口退稅的方式來支持這兩類行業。經過多年出口退稅支援，大陸光電和電池產業在國際上已經具備競爭優勢，但也出現內卷式競爭以及其他一些國家反補貼調查等問題。

SMM光電高級分析師鄭天鴻指出，出口退稅取消，代表光電組件出口企業無法再享受到增值稅返還的優惠，從而帶來成本增加。「相當於每塊210R的光電組件，出口利潤減少人民幣46元至51元，企業出口毛利率將被壓縮，企業的出口成本增加。」

鄭天鴻認為，預計後續大陸企業將重新商談出口產品的價格，且出口退稅帶來的成本增加將轉移到海外客戶身上。在出口成本以及海外組件價格預計增加的趨勢下，短期內大陸落後產能出清速度預計將加快，龍頭企業以及高技術企業憑藉規模以及技術優勢，將擴大市占。

中國光伏行業協會官微發文稱，適時降低或取消光電產品的出口退稅，有助於推動國外市場價格理性回歸，降低大陸面臨的貿易摩擦的風險，同時能夠有效緩解國家財政負擔，促進財政資源更合理、更高效地配置。

中國光伏行業協會還表示，儘管調整出口退稅並非從根本上解決「內卷外化」問題的唯一手段，但從長期看，有利於抑制出口價格的過快下滑，降低貿易摩擦發生的機率。

