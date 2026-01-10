屈臣氏港英雙重上市 籌資額達638億元

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業，醞釀多年的分拆旗下屈臣氏集團大計終於有實質進展。

長和已選定高盛和瑞銀，負責旗下零售旗艦「屈臣氏集團」在香港及倫敦進行「雙重上市（Dual Listing）」，集資將達20億美元（新台幣638億元）。受消息激勵，長和昨（9）日上漲3.7%，收在港幣57.15。

摩根士丹利先前研究報告指出，潛在雙重上市將有助長和估值重估，既可強化流動性，又能吸引不同地區的投資者，尤其考慮到歐洲業務貢獻約七成收入，在英國上市具有戰略意義。

有分析認為，若屈臣氏集團上市，將導致亞洲美妝零售競爭升級，屈臣氏可能重新奪回主導權。

香港IPO市場迎來久違的大型上市案，有望能夠提振市場信心。而長和與淡馬錫的資本布局將迎來重大調整。

彭博報導，早在2025年就有消息指出，屈臣氏正籌備前期工作，預計融資額最高達20億美元。先前受疫情及新股市場疲弱影響，上市計畫一度推遲。

如今市場回暖，為這家擁有1.7萬家店的零售巨頭創造最佳窗口。

值得留意的是，新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）持有屈臣氏約25%股份，在2024年曾表示上市目標不變，這次IPO將有助兌現投資價值。