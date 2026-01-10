快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

「是否對台動武是習近平的事」 川普接受專訪談台海 凸顯個人天威難測

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

聽新聞
0:00 / 0:00

陸外賣平台反壟斷調查 啟動

經濟日報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室表示，已經依據大陸「反壟斷法」，對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展「調查、評估」。圖為大陸外賣龍頭美團外送員。（新華社）
大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室表示，已經依據大陸「反壟斷法」，對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展「調查、評估」。圖為大陸外賣龍頭美團外送員。（新華社）

大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室表示，已經依據大陸「反壟斷法」，對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展「調查、評估」。

官員指出，外賣平台服務行業拚補貼、拚價格、控流量等問題突出，「擠壓實體經濟」，加劇行業「內捲化」競爭，社會各方面「反映強烈」。

央視新聞報導，大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室指出，外賣平台服務行業作為大陸平台經濟的重要組成部分，在促進消費、擴大就業、推動創新等方面發揮了重要作用，但近段時間以來，外賣平台服務行業拚補貼、拚價格、控流量等問題突出，擠壓實體經濟，加劇行業「內捲化」競爭，社會各方面反映強烈。

大陸外賣平台的激烈競爭屢遭詬病，在官方先前多次約談並要求抵制「惡性補貼」後，為推動外賣平台依法合規經營、公平有序競爭，形成優質優價、良性競爭的市場秩序，反壟斷委員會辦公室依據大陸「反壟斷法」規定，決定對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估。

外賣 實體經濟 辦公室

延伸閱讀

高市13日奈良會李在明 日韓峰會成牽制大陸重要布局

美中暗自較勁？大陸擴張太平洋軍力 美逮馬杜洛展現制空力示警

川普再度談習近平與台灣 北京：台灣問題純屬內政不容干涉

遣送陳志回大陸／柬埔寨開始清算太子銀行 貸款人仍須還款

相關新聞

陸去年12月CPI年增0.8%…三年新高 PPI降幅收斂至1.9％

在近年面臨通縮、消費放緩的討論下，大陸國家統計局昨（9）日公布，去年12月，大陸消費者物價指數（CPI）年增0.8％，連...

陸外賣平台反壟斷調查 啟動

大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室表示，已經依據大陸「反壟斷法」，對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展「調查、評估」...

屈臣氏港英雙重上市 籌資額達638億元

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業，醞釀多年的分拆旗下屈臣氏集團大計終於有實質進展。

大陸A股續創十年新高 成交破人民幣3兆元

大陸A股9日再度走高，上證綜指續創十年新高，單日整體成交金額繼2025年10月以來首次突破人民幣3兆元（約新台幣13.5...

機構：中國經濟仍具穩定性 但與過去相比略顯動搖

管理諮詢公司羅蘭貝格全球管委會聯席總裁戴璞（Denis Depoux）近日表示，中國經濟仍具穩定性，但與過去相比略顯動搖...

大陸官方再度出手 宣布依據「反壟斷法」對外賣平台展開調查

大陸外賣平台的激烈競爭屢遭詬病，在官方先前多次約談並要求抵制「惡性補貼」後，最新情況是，大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。