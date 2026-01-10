聽新聞
陸外賣平台反壟斷調查 啟動
大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室表示，已經依據大陸「反壟斷法」，對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展「調查、評估」。
官員指出，外賣平台服務行業拚補貼、拚價格、控流量等問題突出，「擠壓實體經濟」，加劇行業「內捲化」競爭，社會各方面「反映強烈」。
央視新聞報導，大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室指出，外賣平台服務行業作為大陸平台經濟的重要組成部分，在促進消費、擴大就業、推動創新等方面發揮了重要作用，但近段時間以來，外賣平台服務行業拚補貼、拚價格、控流量等問題突出，擠壓實體經濟，加劇行業「內捲化」競爭，社會各方面反映強烈。
大陸外賣平台的激烈競爭屢遭詬病，在官方先前多次約談並要求抵制「惡性補貼」後，為推動外賣平台依法合規經營、公平有序競爭，形成優質優價、良性競爭的市場秩序，反壟斷委員會辦公室依據大陸「反壟斷法」規定，決定對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估。
