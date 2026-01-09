快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
管理諮詢公司羅蘭貝格近日發布《預見2026：中國行業趨勢報告》。（路透）
管理諮詢公司羅蘭貝格全球管委會聯席總裁戴璞（Denis Depoux）近日表示，中國經濟仍具穩定性，但與過去相比略顯動搖。2026年GDP增速估放緩，反映中國經濟轉型的取捨。但目前經濟增長動能結構失衡，消費信心不足，出口仍是重要支撐但面臨人民幣升值帶來匯率壓力等問題。

據財新網報導，羅蘭貝格近日發布《預見2026：中國行業趨勢報告》，戴璞發布會上表示，這份報告並非簡單作樂觀或悲觀判斷，而是在幫助決策者理解中國經濟，而這一任務的難度正在上升，「儘管我依然將中國市場視為穩定的燈塔，但這份穩定，相比以往已略顯動搖」。

針對市場普遍預測，2026年中國GDP增速將小幅放緩至4.5%-5%區間。戴璞認為，溫和的增速目標體現了中國為推進經濟深度轉型而作出的取捨。在4.5%-5%的增速區間內，中國的經濟增量與全球其他地區相比依然可觀，有助於減少單純為追求GDP而進行低效投資（如產能過剩領域）的波動影響。

他認為，中國經濟正處於「一邊增長、一邊收縮」的狀態，部分產業在收縮，另一些行業則加速升級。以數據來看，2025年1-11月，大陸固定資產投資按年下降2.6%，主要受房地產和建築業拖累，汽車製造業投資則按年增長15%，交通運輸設備製造業投資增長22%。

談到中國經濟「三駕馬車」消費、投資、出口，他認為這三大增長動能結構失衡較為突出。根據大陸國家統計局數據，2025年前三季度，消費、投資、淨出口對經濟增長的貢獻率分別為53.5%、17.5%和29%。

消費方面，儘管去前11個月，大陸社會消費品零售總額實現4%溫和增長，但下半年多項補貼政策推出後，居民消費信心並未明顯回升，消費增長動能有所減弱。同時居民儲蓄規模創歷史新高，突破人民幣160兆元。他指出，釋放消費潛力必須跳出單純補貼思維，關鍵在於破解收入與就業預期帶來的信心不足、社會保障體系對安全感的制約，以及對真實消費需求的準確識別。

投資方面，中國投資結構正變得更加精準、規範和具有耐心。另一方面，政府在2026年將實施更積極的財政政策，重點擴大對先進製造業、科技創新等領域的投資，但他也提醒，政策過度集中於某一領域，可能吸引過多主體進入並引發過度競爭，需要審慎管理。

出口方面，2025年出口對經濟增長發揮重要穩定作用，2026年仍將是重要正向驅動力，但同時面臨中美關係、貿易保護主義上升及2025年高基數等不確定性。全球南方市場無疑是中國出口未來可持續的需求來源，但部分新興市場償債能力問題、人民幣升值帶來的匯率壓力，也對出口帶來挑戰。

人民幣 中美關係

機構：中國經濟仍具穩定性 但與過去相比略顯動搖

