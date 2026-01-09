人工智慧大模型MiniMax在港上市 首日股價翻倍

中國人工智慧大模型MiniMax今天在香港掛牌上市，首日股價大漲109%，市值突破港幣千億。成立僅4年的MiniMax，不僅創立最快上市紀錄，也成為全球首家商用多模態大模型上市公司。

綜合澎湃新聞、香港經濟新聞、新浪財經報導，MiniMax（上海稀宇科技）今天在港交所上市，以每股港幣165元（約新台幣660元，下同）發行，股價開盤大漲逾42%，其後一路飆高；下午收盤報345元，大漲109%，總市值突破千億來到1066.93億元。

MiniMax在文本、影片和語音等多個領域均推出具有全球競爭力的商用大模型，成為包括OpenAI、Google在內的全球多模態大模型（LMMs）第一梯隊，也是其中唯一的上市公司。

MiniMax成立於2021年12月，總部位於上海，專注於研發文本、語音、視覺多模態融合的通用人工智慧（AGI）技術，推出ABAB系列大模型及Glow、海螺AI等應用產品。

報導說，在權威測評中，MiniMax的語音模型Speech02 力壓國際巨頭位列全球第一；影片模型Hailuo 02在Artificial Analysis評測中排名全球第二；2025年10月發表並開源的文本模型MiniMax M2即躋身全球前5、開源第一，成為首個躋身全球前5的中國開源大模型。

截至2025年9月，MiniMax已有超過200個國家及地區的逾2.12億個人用戶。得益於用戶規模成長，MiniMax營收從2023年的346萬美元，暴增至2024年的3052萬美元。2025年前9個月，營收達到5344萬美元，年增超過170%，其中，海外市場收入占比逾70%。

報導提到，MiniMax成功刷新全球AI領域從創立到上市的最短時間紀錄。這家公司非常年輕，員工385人，平均年齡29歲，研發人員占近74%，董事會平均年齡也只有32歲。

MiniMax創始人兼執行長閆俊傑出生於1989年，博士畢業於中國科學院自動化所模式識別國家重點實驗室，並在北京清華大學電腦系從事博士後研究，在深度學習和電腦視覺領域發表多篇學術論文，曾任商湯科技副總裁。

MiniMax方面表示，本次上市擬將募集資金主要用於未來5年的大模型升級與AI原生產品開發。