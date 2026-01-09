快訊

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

日本酒出口大陸通關手續被延遲？ 木原稔：將採取必要應對舉措

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
日本官房長官木原稔在9日的記者會上，就日本酒輸陸通關手續延遲，表示將關注情況並採取必要應對舉措。 （共同社）
日本官房長官木原稔在9日的記者會上，就日本酒輸陸通關手續延遲，表示將關注情況並採取必要應對舉措。 （共同社）

日本共同社，關於日本向中國出口的酒類和食品的通關手續耗時較長，導致貿易延遲的問題，日本官房長官木原稔在9日的記者會上表示將關注情況並採取必要應對舉措。

他指出，日本農林水產品和食品的海外出口保持順暢很重要。

共同社昨晚報導，多名貿易消息人士透露，最近日本向中國出口的日本酒等酒類和食品的通關比以往所需時間更長，貿易出現延遲。消息人士並推測，可能與去年11月首相高市早苗的涉台言論有關，是中方對日報復舉措之一。

另木原稔也表示，中國稀土出口的「管理措施從此前持續至今，嚴重影響到全球供應鏈。」他強調確保稀土國際貿易順暢很重要，「將與相關國家合作，採取必要應對措施」。

另據日本放送協會（NHK)報導，針對大陸宣布加強對日本的出口管制，日本外相茂木敏充表示，這是完全不可接受的，令人極為遺憾，並強調日本有意與盟友和志同道合的國家合作，加強供應鏈。

在記者會上，茂木敏充就中國政府宣布加強對日兩用物項出口管制一事發表評論，他表示，「僅針對我國的措施與國際慣例截然相反，完全不可接受，令人極其遺憾。我們將與七國集團等各方合作，從國家利益出發，以審慎而冷靜的態度採取必要措施。」

他隨後表示，加強供應鏈是一個緊迫的問題，我們將與盟友、志同道合的國家以及全球南方國家合作，加強供應鏈建設。我們將堅定捍衛真正自由開放的貿易體系。

同時，茂木敏充宣布，他將從10日開始，進行為期九天的中東之行，訪問以色列和巴勒斯坦，以及菲律賓和印度。

日本 供應鏈 茂木敏充

延伸閱讀

中再祭稀土牌？ 停審查銷日許可 防堵日本「再軍事化」

韓總統李在明將訪日 會晤首相高市早苗

日媒：日向陸出口酒類「通關多花一個月」 恐與中方報復高市言論有關

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

相關新聞

大陸海底撈再爆「換尿布扔火鍋」　白目媽還PO網自爆有夠離譜

海底撈上海一家分店，2025年發生有2少年朝火鍋內小便，事後遭求償人民幣220萬元（新台幣990萬元）。沒想到近期又傳出...

雀巢奶粉事件陸國務院食安辦要求召回相關產品 陸媒：已召回30批次

國際知名大廠雀巢（Nestlé）的嬰兒奶粉，近日在例行監測時檢出仙人掌桿菌，全球至少12個國家召回相關產品。大陸國務院食...

日本酒出口大陸通關手續被延遲？ 木原稔：將採取必要應對舉措

據日本共同社，關於日本向中國出口的酒類和食品的通關手續耗時較長，導致貿易延遲的問題，日本官房長官木原稔在9日的記者會上表...

大陸12月CPI同比上漲0.8% 創2023年3月以來新高

大陸官方最新公布的統計數據顯示，12月消費者物價指數（CPI）環比上漲0.2%，同比上漲0.8%，創下了2023年3月以...

保障「水安全」 大陸「國家水網」覆蓋範圍已達80.3%

大陸官方近年來積極構建「國家水網」相關工程，每年水利建設經費都超過人民1兆元，而官方9日表示，目前，「國家水網」覆蓋範圍...

元旦後中國境內機票大跳水 最低0.9折 網：下班直接衝

元旦過後，中國國內多條航線機票價格「大跳水」，有的機票價格甚至低至1折、0.9折，有消費者選擇錯峰出遊，還有人說：「下班...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。