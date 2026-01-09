大陸12月CPI同比上漲0.8% 創2023年3月以來新高

大陸官方最新公布的統計數據顯示，12月消費者物價指數（CPI）環比上漲0.2%，同比上漲0.8%，創下了2023年3月以來的新高。官方強調，CPI同比漲幅擴大主要是食品價格漲幅擴大拉動，環比上漲則是提振消費政策效果持續顯現。此外，生產者物價指數（PPI）環比上漲0.2%，同比下降1.9%。不過外媒解讀，CPI的反彈，未能顯著提振年度通膨，2025年仍遠低於北京設定的「2%左右」的目標。

大陸國家統計局9日公布了最新的統計，結果顯示，2025年12月，CPI同比上漲0.8%。其中，城市上漲0.9%，農村上漲0.6%；食品價格上漲1.1%，非食品價格上漲0.8%；消費品價格上漲1.0%，服務價格上漲0.6%。同時，CPI環比上漲0.2%。2025年全年，全大陸消費者物價指數「與上年持平」。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，CPI環比由上月下降0.1%轉為上漲0.2%，環比上漲主要受除能源外的工業消費品價格上漲影響。其中，提振消費政策效果持續顯現，疊加元旦臨近，居民購物娛樂需求增加，通信工具、母嬰用品、文娛耐用消費品、家用器具價格均有上漲。

董莉娟並指出，CPI同比上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，回升至2023年3月份以來最高，同比漲幅擴大主要是食品價格漲幅擴大拉動。食品價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.9個百分點，其中鮮菜和鮮果價格漲幅分別擴大至18.2%和4.4%，牛肉、羊肉和水產品價格分別上漲6.9%、4.4%和1.6%，漲幅均有擴大；豬肉價格下降14.6%，降幅略有收窄。

對於PPI環比上漲0.2%，連續3個月上漲，董莉娟指出，本月PPI環比運行的主要特點，包含供需結構改善帶動部分行業價格上漲，尤其新能源車等「重點行業產能治理與市場競爭秩序綜合整治」持續顯效。同時，輸入性因素影響大陸有色金屬和石油相關行業價格走勢分化。至於PPI同比下降1.9%，降幅比上月收窄0.3個百分點，董莉娟則稱是大陸各項宏觀政策持續顯效，部分行業價格呈現「積極變化」。

彭博引述分析指出，大陸12月通膨依然疲軟，顯示通縮壓力持續存在，這種情況可能會持續到消費實現更可持續的復甦，9日公布的價格數據不太可能促使大陸央行立即採取行動，但根深蒂固的通縮風險應該會讓央行今年繼續保持寬鬆政策。

美國CNBC也提到，這次反彈未能顯著提振年度通膨。 2025年全年大陸CPI基本持平，遠低於北京設定的「2%左右」的目標，這顯示諸如消費品以舊換新計畫等刺激措施並未對整體需求產生顯著影響。