保障「水安全」 大陸「國家水網」覆蓋範圍已達80.3%

大陸官方近年來積極構建「國家水網」相關工程，每年水利建設經費都超過人民1兆元，而官方9日表示，目前，「國家水網」覆蓋範圍占全大陸面積的比例達80.3%，為重大戰略實施、重要城市群、能源基地等提供了「水安全」保障。

大陸水利部副部長陳敏9日在記者會上透露上述訊息。他指出，2025年是「十四五」規劃收官之年。水利部全力推進國家水網骨幹輸排水通道等建設，圓滿完成了全年目標任務。

他介紹，開工淮河幹流浮山以下段行洪區調整和建設、四川引大濟岷（將大渡河引入岷江）等27項重大水利工程，完成9420處農村供水工程，提升1.34億農村人口供水保障水平，全大陸農村自來水普及率達到96%。全年完成水利建設投資1.28兆元，吸納就業315萬人。

「十四五」期間，181項重大水利工程特別是黃河古賢、南水北調中線引江補漢、淮河入海水道二期等論證多年的戰略性工程開工建設，實施病險水庫除險加固1萬7,998座，系統治理中小河流3,741條，新增供水能力318億立方公尺，新增水庫庫容223億立方公尺，新增耕地灌溉面積超過5300萬畝，京杭大運河、永定河、滹沱河等一大批斷流多年的河流全線貫通。

他強調，「十四五」期間，全大陸完成水利建設投資人民幣5.68兆元。目前，大陸「國家水網」覆蓋範圍占全大陸土地面積的比例達80.3%，為大陸國家重大戰略實施、重要經濟區、重要城市群、能源基地、糧食主產區、重點生態功能區、重要水運通道提供了水安全保障。

陳敏也指出，中共總書記習近平「親自擘畫、親自部署、親自推動國家水網建設」，強調要加快形成「系統完備、安全可靠，集約高效、綠色智慧，迴圈通暢、調控有序」的國家水網。中共二十屆四中全會提出加快建設現代化水網，增強洪澇災害防禦、水資源統籌調配、城鄉供水保障能力。

官員介紹，2026年水利部將深入踐行「習近平總書記治水思路」等論述精神，加快完善國家水網體系，水利部將結合水安全保障「十五五」規劃的編制，靠前實施一批重大水利工程。如開工福建上白石水庫、太湖太浦河後續一期工程，以及開工遼東半島水資源配置、湖北引江補漢沿線補水工程，另將新建廣東雷州半島、江西井岡等大型灌區，灌溉面積將達到609萬畝；同時，整裝推進四川都江堰等灌區的現代化改造。