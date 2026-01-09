快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

聽新聞
0:00 / 0:00

保障「水安全」 大陸「國家水網」覆蓋範圍已達80.3%

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為丹江口水庫，該水庫是南水北調中線工程的樞紐，如今也承擔大陸「國家水網」重要節點的重任。（圖／聯合報系資料照片）
圖為丹江口水庫，該水庫是南水北調中線工程的樞紐，如今也承擔大陸「國家水網」重要節點的重任。（圖／聯合報系資料照片）

大陸官方近年來積極構建「國家水網」相關工程，每年水利建設經費都超過人民1兆元，而官方9日表示，目前，「國家水網」覆蓋範圍占全大陸面積的比例達80.3%，為重大戰略實施、重要城市群、能源基地等提供了「水安全」保障。

大陸水利部副部長陳敏9日在記者會上透露上述訊息。他指出，2025年是「十四五」規劃收官之年。水利部全力推進國家水網骨幹輸排水通道等建設，圓滿完成了全年目標任務。

他介紹，開工淮河幹流浮山以下段行洪區調整和建設、四川引大濟岷（將大渡河引入岷江）等27項重大水利工程，完成9420處農村供水工程，提升1.34億農村人口供水保障水平，全大陸農村自來水普及率達到96%。全年完成水利建設投資1.28兆元，吸納就業315萬人。

「十四五」期間，181項重大水利工程特別是黃河古賢、南水北調中線引江補漢、淮河入海水道二期等論證多年的戰略性工程開工建設，實施病險水庫除險加固1萬7,998座，系統治理中小河流3,741條，新增供水能力318億立方公尺，新增水庫庫容223億立方公尺，新增耕地灌溉面積超過5300萬畝，京杭大運河、永定河、滹沱河等一大批斷流多年的河流全線貫通。

他強調，「十四五」期間，全大陸完成水利建設投資人民幣5.68兆元。目前，大陸「國家水網」覆蓋範圍占全大陸土地面積的比例達80.3%，為大陸國家重大戰略實施、重要經濟區、重要城市群、能源基地、糧食主產區、重點生態功能區、重要水運通道提供了水安全保障。

陳敏也指出，中共總書記習近平「親自擘畫、親自部署、親自推動國家水網建設」，強調要加快形成「系統完備、安全可靠，集約高效、綠色智慧，迴圈通暢、調控有序」的國家水網。中共二十屆四中全會提出加快建設現代化水網，增強洪澇災害防禦、水資源統籌調配、城鄉供水保障能力。

官員介紹，2026年水利部將深入踐行「習近平總書記治水思路」等論述精神，加快完善國家水網體系，水利部將結合水安全保障「十五五」規劃的編制，靠前實施一批重大水利工程。如開工福建上白石水庫、太湖太浦河後續一期工程，以及開工遼東半島水資源配置、湖北引江補漢沿線補水工程，另將新建廣東雷州半島、江西井岡等大型灌區，灌溉面積將達到609萬畝；同時，整裝推進四川都江堰等灌區的現代化改造。

戰略 水庫 能源

延伸閱讀

陸太陽能第一股 億晶光電2025年大虧

王品2025年合併營收年增5% 稱冠餐飲股

AI魔改影片要沒了？大陸平台本月以來已處置違規內容逾千條

實名登記、管理部門即時監控 大陸收緊管制衝擊消費級無人機市場

相關新聞

大陸海底撈再爆「換尿布扔火鍋」　白目媽還PO網自爆有夠離譜

海底撈上海一家分店，2025年發生有2少年朝火鍋內小便，事後遭求償人民幣220萬元（新台幣990萬元）。沒想到近期又傳出...

雀巢奶粉事件陸國務院食安辦要求召回相關產品 陸媒：已召回30批次

國際知名大廠雀巢（Nestlé）的嬰兒奶粉，近日在例行監測時檢出仙人掌桿菌，全球至少12個國家召回相關產品。大陸國務院食...

大陸12月CPI同比上漲0.8% 創2023年3月以來新高

大陸官方最新公布的統計數據顯示，12月消費者物價指數（CPI）環比上漲0.2%，同比上漲0.8%，創下了2023年3月以...

保障「水安全」 大陸「國家水網」覆蓋範圍已達80.3%

大陸官方近年來積極構建「國家水網」相關工程，每年水利建設經費都超過人民1兆元，而官方9日表示，目前，「國家水網」覆蓋範圍...

元旦後中國境內機票大跳水 最低0.9折 網：下班直接衝

元旦過後，中國國內多條航線機票價格「大跳水」，有的機票價格甚至低至1折、0.9折，有消費者選擇錯峰出遊，還有人說：「下班...

93歲恒生銀行告別港股 股東通過私有化 股民不捨「像嫁女」

有93年歷史的恒生銀行8日舉行法院會議及股東大會，表決滙豐控股提出每股155元（港幣，下同，約19美元）、涉資約1060...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。