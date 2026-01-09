陸副總理丁薛祥會迪士尼CEO 稱歡迎迪士尼「繼續投資中國」

大陸高層持續會見美國企業高管，重申雙邊經貿往來的立場。中共政治局常委兼大陸副總理丁薛祥9日會見了迪士尼的CEO，強調歡迎包括迪士尼在內的各國企業「繼續投資中國、深耕中國，積極參與中國式現代化建設，共享中國機遇、實現更大發展」。

據新華社，丁薛祥1月9日在北京會見美國華特迪士尼公司首席執行官艾格（Robert Iger）。丁薛祥表示，大陸經濟深度融入世界經濟，大陸發展得越好，各方獲益越大。

他說，大陸「十四五」圓滿收官，各項事業取得新的重大成就，為世界發展作出重要貢獻。中共二十屆四中全會擘畫了未來5年大陸發展藍圖，「我們將堅定不移推動高質量發展，擴大高水平對外開放，持續優化營商環境」。

丁薛祥表示，歡迎包括迪士尼在內的各國企業「繼續投資中國、深耕中國，積極參與中國式現代化建設，共享中國機遇、實現更大發展」。通稿指出，艾格表示，迪士尼公司對大陸發展充滿信心，將繼續擴大在陸投資，更好促進美中交流合作。