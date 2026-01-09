快訊

網紅鄧佳華偷拍坐牢出獄了！比讚自拍 還曬「入獄時候的我」編號0068

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

雀巢奶粉事件陸國務院食安辦要求召回相關產品 陸媒：已召回30批次

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為2025年底大陸進博會的雀巢攤位。（圖／取自雀巢中國官網）
圖為2025年底大陸進博會的雀巢攤位。（圖／取自雀巢中國官網）

國際知名大廠雀巢（Nestlé）的嬰兒奶粉，近日在例行監測時檢出仙人掌桿菌，全球至少12個國家召回相關產品。大陸國務院食安辦8日也表示已敦促雀巢召回，雀巢（中國）有限公司已按要求實施召回。

大陸市場監管總局8日晚間在微信號「市說新語」刊文指，大陸國務院食安辦、市場監管總局第一時間督促雀巢（中國）有限公司認真落實企業主體責任，召回在大陸境內銷售的相關批次產品，切實維護消費者合法權益。雀巢（中國）有限公司已按要求實施召回。

官方表示，將持續強化監管，做好相關工作，全力保障嬰幼兒配方乳粉品質安全。

據廣州日報，在國際召回事件後，雀巢中國方面隨後確認，大陸市場少數產品可能受到影響，已啟動對部分特定批次嬰幼兒配方奶粉的回收工作。截至目前，大陸市場的召回涉及力多精、鉑初能恩、舒宜能恩和惠氏膳兒加兒童成長奶粉共4個品牌，總計30個批次的產品。

該公司進一步指出，所有在中國大陸市場註冊並銷售的雀巢特殊醫學用途嬰兒配方食品、超啟能恩、啟賦、S26鉑臻等主力產品系列均不受此次事件影響。雀巢中國強調，「截至目前，我們尚未收到與相關產品有關的任何不適報告」。

食安 國務院

延伸閱讀

加速「反內卷」！傳大陸市場監管總局約談光電企業 防壟斷促整改

上海GPU「四小龍」 天數智芯登陸港股交所

禮來、諾和諾德在中國掀「瘦瘦針」價格戰　降幅近腰斬

美國擴大簽證保證金政策 新增委內瑞拉等25國

相關新聞

大陸海底撈再爆「換尿布扔火鍋」　白目媽還PO網自爆有夠離譜

海底撈上海一家分店，2025年發生有2少年朝火鍋內小便，事後遭求償人民幣220萬元（新台幣990萬元）。沒想到近期又傳出...

雀巢奶粉事件陸國務院食安辦要求召回相關產品 陸媒：已召回30批次

國際知名大廠雀巢（Nestlé）的嬰兒奶粉，近日在例行監測時檢出仙人掌桿菌，全球至少12個國家召回相關產品。大陸國務院食...

陸副總理丁薛祥會迪士尼CEO 稱歡迎迪士尼「繼續投資中國」

大陸高層持續會見美國企業高管，重申雙邊經貿往來的立場。中共政治局常委兼大陸副總理丁薛祥9日會見了迪士尼的CEO，強調歡迎...

中國新對外貿易法3月1日實施 強化反制能力

3月1日起，中國將實施新修訂的對外貿易法，其中強化了外國在貿易領域對中國制裁時，中方相應的反應措施；對於協助規避制裁措施...

中國CPI年增率連續3月擴大 創近3年最高

官方數據顯示，中國去年12月消費者物價指數（CPI）年增0.8%，升幅較11月擴大0.1個百分點，創近3年新高，符合市場...

海南自貿港與香港競爭？陸官方：支持香港與海南優勢互補、協同發展

海南自貿港建設是否衝擊香港的議題，近日來頗受關注，而大陸商務部表示，支持香港與海南優勢互補、協同發展。而近日前香港特首、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。