大陸海底撈再爆「換尿布扔火鍋」 白目媽還PO網自爆有夠離譜
海底撈上海一家分店，2025年發生有2少年朝火鍋內小便，事後遭求償人民幣220萬元（新台幣990萬元）。沒想到近期又傳出，有家長任由2歲幼童將尿布丟入火鍋，誇張經過還被家長用手機錄下，並PO上網路，荒唐行為引發大陸網友撻伐。
湖北日報集團全媒體「極目新聞」報導，這起事件發生在江蘇徐州的雲龍萬達廣場店，從網路流傳的影片可見，一名幼童站在座位上，旁邊有男子正協助更換尿布，隨後幼童將手中尿布高舉並拋進桌上的火鍋裡，導致湯汁濺出，過程全被同桌賓客拍攝下來，據傳是幼童母親自己將影片上傳至網路。
涉事海底撈門店相關負責人表示，當時門店及時發現此事，已將相關鍋具全部丟棄並換新，並已經報警，目前門店正常營業，不存在鍋具可能混用的情況，其他客人未受影響，後續將依法追究家長相關責任。
海底撈遭顧客惡搞已非首次，2025年2月， 2名17歲少年在上海的海底撈分店朝火鍋內小便，事後遭業者求償，地方的法院也判2名涉案少年的監護人，必須賠償業者人民幣220萬元。
