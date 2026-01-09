快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

中國CPI年增率連續3月擴大 創近3年最高

中央社／ 台北9日電

官方數據顯示，中國去年12月消費者物價指數（CPI）年增0.8%，升幅較11月擴大0.1個百分點，創近3年新高，符合市場預期，主要因為食品價格升幅擴大；全年CPI持平，創16年來最低。

中國國家統計局今天在官網發布最新數據顯示，2025年12月CPI年增0.8%，漲幅較11月擴大0.1個百分點。9月CPI年減0.3%，10月回升至上漲0.2%。

此外，中國12月生產者物價指數（PPI）年減1.9%，降幅比11月收窄0.3個百分點；7月PPI年減3.6%，為2024年12月以來新低，8至10月依序為年減2.9%、2.3%、2.1%。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀2025年12月CPI數據表示，12月擴內需促消費政策措施繼續顯效，加上元旦臨近，居民消費需求增加，CPI月增0.2%、年增0.8%。

至於PPI，董莉娟分析，受國際大宗商品價格傳導拉動以及中國國內重點行業產能治理相關政策持續顯效等因素影響，PPI月增0.2%、年減1.9%。

董莉娟表示，12月CPI年增率比上月擴大0.1個百分點，回升至2023年3月以來最高，年增率擴大主要是因為食品價格漲幅擴大拉動。食品價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.9個百分點，對CPI年增率的上拉影響比上月增加約0.17個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI年增率連續4個月保持在1%以上。

CPI PPI

延伸閱讀

CPI漲幅跌破2%四年首見 蔬菜與油料費大幅回落

高通膨掰了！去年CPI年增率1.66% 4年來首見低於通膨警戒線

公教月退隨CPI調整限定對象 李來希：逼我們上街頭

陳駿季：支持適度調整老農津貼額度及放寬排富條款

相關新聞

陸前駐美大使：南海問題上不要低估川普政府「使壞」可能性

大陸官方支持的涉及南海問題學術出版品新書發表會8日舉行，前大陸駐美大使崔天凱示警，在南海問題上對美國要做兩手準備，絕對不...

中國CPI年增率連續3月擴大 創近3年最高

官方數據顯示，中國去年12月消費者物價指數（CPI）年增0.8%，升幅較11月擴大0.1個百分點，創近3年新高，符合市場...

海南自貿港與香港競爭？陸官方：支持香港與海南優勢互補、協同發展

海南自貿港建設是否衝擊香港的議題，近日來頗受關注，而大陸商務部表示，支持香港與海南優勢互補、協同發展。而近日前香港特首、...

上海港集裝箱吞吐量 再創新高

上港集團表示，2025年上海港集裝箱吞吐量突破5506萬標準箱，同比增長6.9%，再創歷史新高，連續第十六年位居全球港口...

創水深最深紀錄 陸商運海上風電再突破

中國華能集團有限公司表示，中國水深最深的商運海上風電項目當日在山東半島北黃海海域併網發電，標志著中國商運海上風電在深遠海...

總人口逾5億 陸航空總人口全球居冠

中國民用航空局局長宋志勇6日在北京表示，截至2025年，中國航空總人口超5億，成為全球第一航空人口大國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。