中國CPI年增率連續3月擴大 創近3年最高
官方數據顯示，中國去年12月消費者物價指數（CPI）年增0.8%，升幅較11月擴大0.1個百分點，創近3年新高，符合市場預期，主要因為食品價格升幅擴大；全年CPI持平，創16年來最低。
中國國家統計局今天在官網發布最新數據顯示，2025年12月CPI年增0.8%，漲幅較11月擴大0.1個百分點。9月CPI年減0.3%，10月回升至上漲0.2%。
此外，中國12月生產者物價指數（PPI）年減1.9%，降幅比11月收窄0.3個百分點；7月PPI年減3.6%，為2024年12月以來新低，8至10月依序為年減2.9%、2.3%、2.1%。
中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀2025年12月CPI數據表示，12月擴內需促消費政策措施繼續顯效，加上元旦臨近，居民消費需求增加，CPI月增0.2%、年增0.8%。
至於PPI，董莉娟分析，受國際大宗商品價格傳導拉動以及中國國內重點行業產能治理相關政策持續顯效等因素影響，PPI月增0.2%、年減1.9%。
董莉娟表示，12月CPI年增率比上月擴大0.1個百分點，回升至2023年3月以來最高，年增率擴大主要是因為食品價格漲幅擴大拉動。食品價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.9個百分點，對CPI年增率的上拉影響比上月增加約0.17個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI年增率連續4個月保持在1%以上。
