海南自貿港與香港競爭？陸官方：支持香港與海南優勢互補、協同發展

海南自貿港建設是否衝擊香港的議題，近日來頗受關注，而大陸商務部表示，支持香港與海南優勢互補、協同發展。而近日前香港特首、大陸全國政協副主席梁振英也率香港政協委員赴海南考察，考察團表示，瓊港同為自貿港、國家開放前沿，要各自奉獻所長、服務所需，「繼續拉動合作勢頭」。

據海南日報9日消息，梁振英4日至8日率港區的大陸政協委員，前往海南考察，考察團先後赴海口、文昌、瓊海、萬寧、陵水、三亞，深入港口客運樞紐、口岸建設現場、高新產業園區、免稅商業體、科研院所、文博場館以及相關企業、鄉村等，實地考察海南自貿港建設政策落地等情況。

考察團表示，真切感受到，去年12月18日正式啟動全島封關以來，海南自貿港建設呈現出向好向優發展的良好態勢。考察團也表示，瓊港同為自貿港、國家開放前沿，要各自奉獻所長、服務所需，繼續拉動合作勢頭，不僅著眼傳統領域，也要開拓新領域合作，共同助力大陸國家全面開放、融入國家高質量發展大局、參與國家治理實踐、促進國際人文交流。

對於海南自貿港建設後，香港將如何應對競爭，大陸商務部發言人何亞東8日就此應詢表示，香港是國際金融、航運和貿易中心，具有背靠大陸、聯通世界的獨特優勢。大陸堅定不移擴大高水平對外開放，海南自由貿易港是推動建設開放型經濟新體制的標誌性舉措。對香港來說，「一國兩制」是最大的優勢，大陸改革開放是最大的舞台，大陸越開放，香港發展空間越廣闊。

何亞東強調，「我們將支持香港融入和服務國家發展大局，與海南優勢互補、協同發展，共同在國家高水準對外開放中更好發揮作用」。

公開資料顯示，2021年11月海南省政協成立了「瓊港經濟合作發展諮詢委員會」，旨在推動建設「瓊港經濟合作示範區」，共用海南自由貿易港建設紅利。近幾年，海南國際經濟發展局也在香港設辦事處