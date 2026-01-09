陸銀信貸利率 下探2字頭

2026年一開始，大陸多地銀行密集下調個人經營貸與房地產抵押貸利率至「2字頭」，部分一線城市最低降至2.3%，並加快審批流程以搶市占。業內人士提醒，在利率下降的同時，信貸風控與合規管理仍不可忽視。

界面新聞指，大陸國有銀行貸款利率水準不一。北京國有銀行客戶經理稱，個人經營貸利率約2.5%，有房產抵押可再降10個基點，貸款金額一般為房產評估價值七成，還款方式可選先息後本或等額本息。還有交通銀行客戶經理稱，信用個人經營貸利率約2.9%，房地產抵押貸也有下浮。

廣發銀行深圳地區抵押經營貸利率最低2.35%，貸款期限三年，授信額度有效期十年。有銀行人士解釋，一線城市經濟活躍，銀行競爭激烈，利率較內陸地區低；審批流程由兩周縮至十日，信用貸一周內可完成。

儘管利率下行，銀行未放寬准入條件，多數要求公司經營滿一年、抵押房產持有半年以上。有業內人士稱，房市不景氣，個人按揭（抵押）增量有限，消費貸、個人經營貸增量明顯，降利率為不得已之舉。銀行對優質企業給最低利率，風險高者利率可能上浮0.2至0.5個百分點。

有股份行信貸人士稱，部分個人經營貸資金用於置換個人按揭（抵押），比例達三分之一；貸款中介表示，目前帶抵押個人經營貸利率最低可2.2%，十年先息後本，貸到評估值七成，月供不到人民幣2,000元。

招聯首席研究員董希淼說，借款人若透過經營性貸款和房地產抵押貸套現還房貸，違反貸款合約與法律規定，存在期限錯配、短期還貸壓力及信息洩露風險，不應違法轉貸，以免影響信用。