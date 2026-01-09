陸太陽能第一股 億晶光電2025年大虧

大陸「光伏第一股」億晶光電發布業績預虧公告，預計2025年度將出現虧損，且虧損金額預計超過淨資產，公司淨值可能轉為負值。

綜合陸媒報導，若億晶光電後續年報審計正式確認其2025年末的淨資產為負值，將觸及上交所財務類強制退市指標，公司股票將按規定被實施退市風險警示。

億晶光電是一家太陽能光電產品及太陽能電站開發商，於2011年借殼海通食品登陸A股，成為大陸國內首家太陽能上市公司，被業內稱為「光伏第一股」。

億晶光電甫於日前公告，滁州太陽能項目因未全面履行投資協議，收到全椒經濟開發區管理委員會作出行政決定的聽證通知書，擬被追回人民幣1.4億元項目出資款。截至2025年12月26日，億晶光電作為被告╱被申請方的案件共13起，訴訟、仲裁金額合計人民幣4,482.15萬元。

2025年前三季度，億晶光電實現營收人民幣15.56億元，按年下降42.58%，淨損人民幣2.14億元，公司稱主要是因組件銷售價格及銷售量下降幅度較大所致。

據中國光伏行業協會推算，2025年下半年大陸太陽能光電組件市場供需不平衡情況依然存在。上游材料出現價格上漲趨勢，下游廠商接受漲價程度存在滯後性與不確定性，中下游企業經營能力承壓。

大陸市場監管總局去年底指出，隨著反內捲治理進入深水區，2026年或將成為太陽能產業逆轉關鍵年份。將透過加大產品品質監督力度、加強價格和反不正當競爭執法等手段嚴厲查處違法違規行為。

中金報告稱，2026年或是太陽能主產業鏈逆轉之年。2026年需求雖階段性走弱，但供給端反內捲可助部分企業轉虧為盈。