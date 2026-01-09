滬GPU四小龍 又一家上市

繼沐曦股份、壁仞科技之後，又一家上海AI晶片企業成功上市。天數智芯昨（8）日登陸港交所，加上已完成IPO輔導衝刺上交所科創板的燧原科技，上海「GPU四小龍」齊聚資本市場。

業界認為，天數智芯的上市，不僅代表從產業深耕到資本進階的關鍵跨越，更彰顯大陸國產通用GPU賽道作為國家算力戰略核心的重要地位。

天數智芯成立於2015年，2018年啟動通用GPU晶片設計，恰逢行業關鍵發展期。2021年3月，該公司推出大陸國內首款通用GPU訓練產品，當年9月量產交付。隨市場需求持續釋放，其業務規模快速增長，2022年GPU出貨量達7,800片；2023年上半年，受推理需求拉動，出貨量增至1.57萬片，營收增長超過六成。

天數智芯並率先打造全鏈路通用GPU生態體系，2019年啟動DeepSpark開源社區，匯聚400餘個演算法模型，覆蓋主流AI框架，產品已廣泛滲透金融、醫療、教育等關鍵行業，支撐超450個AI模型穩定運行。