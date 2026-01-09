馬斯克：陸AI優勢 電力最關鍵 估計今年發電量可能達到美國的三倍

特斯拉執行長馬斯克預期，中國大陸在人工智慧（AI）算力上將遠遠超越世界其他地區，但關鍵並不在晶片，而在於大規模的電力供應。他估計，2026年中國大陸的發電量可能達到美國的三倍，從而具備支撐高能耗AI資料中心的能力。

美國《商業內幕》（Business Insider）網站7日報導，馬斯克在一檔播客節目中表示，「中國將擁有比其他任何國家都更多的電力，也可能會擁有更多晶片」，「從當前發展趨勢看，中國在AI算力上將遠遠超過世界其他地區。」

馬斯克認為，中國在AI競賽中的決定性優勢，在於其大規模供應電力的能力。電力生產是擴大AI系統規模的限制因素，馬斯克補充說，但「人們低估了電力供應的難度」。

《商業內幕》指出，隨著算力需求快速增長，能源供應和數據基礎設施正逐漸取代晶片和算法，成為制約AI規模化發展的關鍵因素。全球多家企業競相建設AI資料中心，而這些設施往往需要相當於一座小城市的電力供應。

大陸網媒《觀察者網》指，高盛去年11月發布的一份報告指出，電力短缺可能會拖慢美國在AI競賽中的進展。

報告稱，由於AI需要巨大的電力，穩定且充足的電力供應可能成為塑造這場競賽的關鍵因素，因為電力基礎設施瓶頸往往難以在短期內解決。

報告認為，在美國電網承壓日益加大之際，中國一直在穩步擴大其能源產能。據高盛預測，到2030年中國可能擁有約400GW的備用電力容量，這一規模是全球資料中心當前電力需求總量的三倍多。

高盛分析師表示，「我們預計中國的富餘電力容量將繼續保持充足，滿足資料中心電力需求的增長，同時支持其他行業的需求。」

去年10月，全球AI領軍企業OpenAI呼籲美國大幅增加對能源產能的投資，以在AI競賽中保持領先。該公司表示，電力不僅僅是一種公用事業，更是一項戰略資產，「電力是新石油」。

去年11月，輝達CEO黃仁勳在接受採訪時也曾表示，「中國將贏得人工智慧競賽」，理由是更有利的監管環境和更低的能源成本。

此外，在談到美國對大陸半導體出口管制等限制做法時，馬斯克認為，隨著時間推移，這類限制可能不再那麼重要，中國將「解決晶片問題」。

他還表示，在晶片性能前沿領域的邊際效益遞減現象，可能會使中國即便無法獲得最先進的晶片設計，仍然更容易縮小人工智慧技術差距。