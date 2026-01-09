陸去年倉儲指數 重回擴張

中國物流與採購聯合會8日發布數據顯示，2025年中國倉儲指數全年均值為50.7%，較2024年上升1.3個百分點，顯示行業持續恢復向好發展。

中新社報導，2025年12月份，中國倉儲指數回升至52.4%。全年來看，2025年，中國倉儲指數整體運行平穩，呈現「兩頭高、中間低」走勢，全年均值為50.7%，顯示行業恢復向好發展。同時當年倉儲指數波動幅度較2024年明顯收窄，顯示行業發展韌性增強、內生穩定性提升。分季度看，一季度均值51.2%；二季度小幅回落；三季度受季節性因素影響繼續放緩；四季度在需求回升帶動下指數企穩反彈。

分析認為，從分項指數走勢來看，有以下突出特點：一是需求基礎更為穩固，新訂單指數全年多數月份位於50%以上，支撐業務活動持續活躍；二是周轉效率保持高效，平均庫存周轉次數指數除個別月份受天氣短期因素擾動外，多數時間運行於擴張區間較高水平，顯示供應鏈上下游銜接順暢，商品流通效率較高；三是庫存調整更趨理性，期末庫存指數均值較前年同期提高1.3個百分點，庫存下降趨勢有所放緩，顯示企業信心逐步增強，庫存調整行為更趨穩健。

分析稱，整體來看，2025年中國倉儲行業在宏觀政策持續發力、降低全社會物流成本措施深化落實的背景下，運行環境進一步改善，市場需求持續回暖，供需銜接更趨順暢，企業預期穩定向好，行業平穩向好的發展態勢得到鞏固。預計2026年，隨著經濟內生動力進一步釋放，中國倉儲行業將繼續保持平穩向好運行，為實體經濟流通提供高效支撐。