陸快遞量 百億級躍至千億級

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸快遞業務量飛速發展。圖為山東省樂陵市西段茂盛超市工作人員在分揀快遞件。（新華社）
大陸快遞業務量飛速發展。圖為山東省樂陵市西段茂盛超市工作人員在分揀快遞件。（新華社）

2026年全國郵政工作會議1月7日在北京召開。「十四五」期間，中國快遞業務量實現從百億級到千億級躍升，人均年快遞使用量從59件增長到141件。 　　

中新社報導，中國國家郵政局局長趙沖久表示，「十四五」以來，寄遞領域「物暢其流」願景正在實現。

據介紹，中國郵政快遞業圓滿完成「十四五」規畫主要目標，郵政行業年業務收入提升至1.8萬億元（人民幣，下同），年均增長超過10%，增速居現代服務業前列。「十四五」期間，中國快遞業務量實現從百億級到千億級躍升，由800多億件增長到近2000億件，對全球增長貢獻率超過60%。中國人均年快遞使用量從59件增長到141件，單日最高業務量達7.77億件。 　　

趙沖久介紹，中國農村和邊境地區郵政通達廣度深度明顯提升，營業網點數量較5年前增長近1.5倍，全國邊境自然村全部實現通郵，新疆和西藏等地結束了電商件不「包郵」的歷史。

「十四五」期間，中國郵政快遞業與現代農業、先進製造業、現代商貿等融合發展更加緊密，為雲南咖啡、延安蘋果、茂名荔枝等土特產走出田間地頭提供優質服務，並打造了一批服務先進製造重點項目。 　　

「十四五」期間，中國郵政快遞行業2家企業進入世界500強，7家企業進入中國500強。中國快遞品牌在東南亞、中東、中亞和拉美等新興市場影響力持續提升，快遞物流技術裝備與智能解決方案加速走向世界。

