陸8部門 加速推動「AI+製造」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸要發展人工智能領域。圖為AI機器人「智音」12月28日在江西南昌大劇院執棒指揮樂隊演奏。（中新社）
大陸要發展人工智能領域。圖為AI機器人「智音」12月28日在江西南昌大劇院執棒指揮樂隊演奏。（中新社）

大陸工信部、中央網信辦、國家發改委等八部門7日對外發布「人工智能+製造專項行動實施意見」，明確到2027年，中國人工智能關鍵核心技術實現安全可靠供給，產業規模和賦能水平穩居世界前列，建成全球領先的開源開放生態。 　　

中新社報導，這項專項行動部署創新築基、賦智升級、產品突破、主體培育、生態壯大、安全護航等重點任務。在技術底座方面，將強化人工智能算力供給，開發適配製造業特點的高水平行業模型，開展「模數共振」行動，實現「用數賦模」。

應用推廣方面，加快賦能原材料、裝備製造、消費品、電子信息等重點行業，加速研發設計、中試驗證、生產製造、營銷服務等全流程智能化升級。 　　

根據實施意見提出的目標，到2027年，推動3至5個通用大模型在製造業深度應用，形成特色化、全覆蓋的行業大模型，打造100個工業領域高質量數據集，推廣500個典型應用場景。 　　

在產品創新領域，推動工業母機、智能機器人等智能裝備迭代，加速智能手機、AR/VR（增強現實/虛擬現實）等終端升級，培育工業智能體等新業態。 　　

主體培育方面，到2027年培育2至3家具有全球影響力的生態主導型企業和一批專精特新中小企業，打造一批「懂智能、熟行業」的賦能應用服務商，選樹1000家標竿企業。 　　

此次專項行動還配套發布「人工智能賦能製造業重點行業轉型指引」和「製造業企業人工智能應用指南」，為企業實踐提供明確路徑。

