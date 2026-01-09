創水深最深紀錄 陸商運海上風電再突破

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國華能集團有限公司表示，中國水深最深的商運海上風電項目當日在山東半島北黃海海域併網發電，標志著中國商運海上風電在深遠海領域實現新突破。 　　

中新社報導，華能山東半島北L場址海上風電項目總裝機50.4萬千瓦，安裝42台12兆瓦風力發電機組，場址中心離岸約70公里，水深52米至56米，為中國水深最深的商運海上風電項目，年發電量約17億千瓦時，每年可節約標準煤約50萬噸。

該項目創新應用四樁導管架基礎結構，最高可達83.9米，可有效確保風機在深遠海複雜地質環境下安全穩定運行。項目依托北斗系統研發了高精度定位技術，實現海底沉樁的毫米級施工定位，結合智能輔助沉放技術，將深遠海單台風機沉樁作業時間從48小時縮短至29小時。藉助無人機與人工磁場協同技術，項目完成了95.6公里超長海纜鋪設。

