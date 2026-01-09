上海港集裝箱吞吐量 再創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上港集團表示，2025年上海港集裝箱吞吐量突破5506萬標準箱，同比增長6.9%，再創歷史新高，連續第十六年位居全球港口首位。

中新社報導，2025年，上海港全港完成國際中轉箱791.1萬標準箱，同比增長10.6%，國際樞紐港的輻射力與影響力持續提升。其中，洋山深水港區全年吞吐量同比增長10.4%，洋山三期碼頭年度吞吐量首次突破千萬標箱。

2025年，上海港中的洋山四期碼頭與羅涇集裝箱港區智能作業管控系統通過數字孿生、大數據分析迭代優化，岸橋裝卸效率、外集卡作業效率提升；傳統碼頭智能化改造成效卓著，智能堆場、人工智能配載模型等技術的應用，大幅降低翻箱率、提升作業速度。集疏運體系協同效能全面釋放，長三角多式聯運「一箱制」深化落地，海鐵聯運箱量首次突破百萬標箱，同比增長16.1%，構建起「水鐵公」無縫銜接的現代化物流網絡。

另，2025年，上海港首次為國際航行船舶加注陸製綠色甲醇；配合本地10萬噸級綠色甲醇項目投產，構建多元化清潔能源加注體系。

上海 碼頭

