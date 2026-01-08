快訊

實名登記、管理部門即時監控 大陸收緊管制衝擊消費級無人機市場

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸公安部門對未經批准的無人機「黑飛」查處力度持續升級。圖為無人機製造商大疆的門市。(路透)
大陸積極推動低空濟發展，但大陸公安部門同時對未經批准的無人機「黑飛」查處力度持續升級，衝擊消費級無人機市場，有業界人士表示，自2025年下半年以來，無人機市場銷量大幅下滑，廠家不敢備貨，研發不敢投入。監管加碼、飛行審批流程也趨於複雜，也讓消費者維持觀望態度。

「黑飛」是指未經批准、未取得合法飛行資格或者未按照相關規定進行報備的飛行活動。以北京來說，北京市行政區全域為無人駕駛航空器管制空域，任何飛行活動均需要報備，未經空中交通管理機構批准實施飛行活動的就是黑飛。

財新網報導，大陸從2024年初明確規定無人機須進行實名登記、申請飛行許可、遵守空域管理；大陸國家市場監管總局去年12月批准發布相關辦法，要求自2026年5月1日起，消費者必須完成實名登記，方可啟用並使用新購買的無人機，無人機飛行狀態也將受到管理部門即時監控；2026年1月1日起則首次將無人機黑飛行為明確納入妨害公共安全的違法範疇，也就說違法者除了罰款，還可能被處以行政拘留。

為提高查處效率，大陸部分地方公安機關成立專門機構，像是浙江紹興市上虞區公安局成立低空域偵控與反製作戰室，專門配合巡特警開展查處行動；銷售端的監管也在收緊，有業者表示，買家上網買帶攝影機的微型無人機或玩具無人機，公安部門也會根據物流資訊找到人，並要求進行實名登記。

多名航拍愛好者告訴財新，現在無人機要在城市核心區飛行，需要提前申請，獲批以後才可以起飛。部分航拍愛好者反映，他們提交的飛行申請大多無法通過。

近期社群平台顯示，不少無人機用戶因黑飛收到警方開出的行政處罰決定書，罰金普遍為人民幣200元或500元，部分用戶的無人機甚至被警方沒收。

一名深圳地區無人機從業人士表示，自2025年下半年以來，無人機市場銷量大幅下滑，目前正值春節前傳統旺季，市場亦未出現回暖跡象，「廠家不敢備貨，研發不敢投入，我們自己的銷量下滑也有近五成」。

監管加碼、可供飛行的城市空域減少，飛行審批流程也趨於複雜，一些無人機攝影愛好者轉讓了無人機，想買的消費者也開始觀望。一名大陸無人機大廠人士表示，對無人機業務影響的確很大，未來相關政策可能會根據產業發展情況逐步調整。

