加速「反內卷」！傳大陸市場監管總局約談光電企業 防壟斷促整改

近日，大陸多晶矽期貨受壓跌停，引發市場對光電業壟斷風險關注。陸媒指出，網傳大陸市場監管總局6日約談多家光電企業及行業協會。有業內人士對此表示，確有其事，並透露監管單位要求協會及被約談企業不得約定產能及銷售價格等，同時要求他們在20日前要提交書面整改措施。

證券時報報導，8日多晶矽期貨跌停，跌幅9%。有業內人士表示，此次期貨下挫大概率受到網傳會議紀錄的影響。同時，還有多位企業人士稱，企業將嚴格按監管部門及主管部門要求開展自律，落實大陸的國家「反內卷」相關工作；如有需公告的事項，將依法依規如實披露。相關人士預計，多晶矽市場或回到邊際成本定價模式，實現市場化出清，但方式可能有所調整。

中國證券報則提到，有業內人士8日證實，本次約談確有其事。市場監理總局要求中國光電產業協會及被約談企業不得約定產能、產能利用率、產銷售及銷售價格；不得透過出資比例，以任何形式進行市場劃分、產量分配、利潤分配；不得當前、今後就價格、成本、產銷售等資訊進行溝通協調。市場監管總局也要求協會及被約談企業在1月20日前向市場監琯總局提交書面整改措施。

第一財經此前報導，市場傳聞稱，市場監管總局約談的企業包括通威集團、協鑫科技、大全能源、新特能源、亞洲硅業（紅獅）、東方希望等，約談內容主要涉及通報有關壟斷風險、提出整改意見並要求企業落實整改工作。

港媒《信報》指，會議紀要網傳後，引發市場關注，多晶矽期貨隨即承壓。業內人士表示，企業將遵守監管要求，配合落實「反內卷」工作；另有相關人士稱，「光電『反內卷』一定會成功，只是方式可能會有所變化」，預計多晶矽將逐步回到邊際成本定價模式，實現市場化出清。

多晶矽是生產太陽能電池片、集成電路矽襯底等產品的主要原料，也是新能源產業和信息產業的重要基礎材料。近期隨著光電需求回暖，市場價格上升，行業集中度提高，因此受到市場監管總局關注。業內人士認為，此次約談旨在防範壟斷風險，保障市場公平競爭，企業在自律與整改過程中將依法披露相關信息。市場觀察人士指出，未來多晶矽價格及供需走向仍需關注監管政策及企業整改情況。