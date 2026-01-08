大陸房企萬科21日再開債權人大會 關鍵時刻郁亮退休

快訊

中央社／ 上海8日電
大陸地產巨頭萬科。 中新社

中國房地產巨頭萬科去年底逼近債務違約邊緣，今年1月21日將再針對兩筆共人民幣57億元的債券展期召開債權人大會。萬科方面今天在此關鍵時刻公告，郁亮因屆齡退休，辭去董事、執行副總裁職務。

萬科方面公告稱，郁亮因屆齡退休，8日向公司董事會提交書面辭職報告，辭去董事、執行副總裁職務。辭職報告自送達董事會之日起生效。郁亮辭職後不再擔任公司任何職務，且與董事會無意見分歧。公司董事會將盡快完成補選工作。

萬科集團由王石在1984年創立，現為混合所有制企業。2017年6月底，萬科董事會換屆，王石表明交棒給萬科集團總裁郁亮帶領的團隊，自己不再被提名為萬科董事。

2018年1月31日，萬科公告，董事會主席郁亮不再兼任總裁、執行長，萬科董事會聘任祝九勝為公司總裁、執行長。

然而，郁亮接棒後就不斷處於「救火」狀態。先是在2018年10月，萬科率先在房企中喊出「活下去」，要求業務收斂。隨後在2020年8月，監管當局提出嚴格的房地產「三道紅線」監管要求，深遠影響了房企；2021年，中國各大城市房市普遍開始走下坡，房價與年度銷售額皆下跌，新開工面積不斷減少。

2023年，向來被認為是優等生的萬科在低迷的房市下也傳出債務危機。2025年1月，郁亮辭任董事會主席仍任執行副總裁，由深圳地鐵集團董事長辛杰接任主席；到了2月，深圳國資系統全面接管萬科。

然而，國資接手萬科後，並未能立刻拯救萬科。

昨天，中國銀行間市場交易商協會官網披露兩則公告，上海浦東發展銀行股份有限公司與交通銀行股份有限公司分別作為召集人，發布關於召開萬科企業股份有限公司2022年度第四期「22萬科MTN004」、第五期「22萬科MTN005」中期票據2026年第一次持有人會議的通知，合計涉及57億元債券的展期相關事項審議。

這兩筆債券原本是在2025年12月到期，本息兌付寬限期獲得延長，2026年第一次持有人會議時間為1月21日。

