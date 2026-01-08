助力也是阻力 台商：大陸在供應鏈材料仍具備強大優勢

受到疫情、中美地緣政治影響，供應鏈巨變，「中國+1」、新南向成為多數台商的生產布局考量，有台商指出，對他們而言，「中國+1」是過去式，未來全球化因為貿易關稅、地緣政治，一定是全球化在地生產，不光菲律賓、泰國等，也會到歐美等地，但供應鏈目前還是在中國，大陸依然扮演重要角色。

台北經營管理學院8日在台北舉辦亞洲台商創新營運模式論壇，邀請首屆亞洲傑出台商獎得主親身分享經營企業心路歷程與理念。

泰金寶科技總經理鄒孔訓表示，目前他管理的泰金寶在2010年左右開始，因為大陸勞動成本開始變高，便意識到要轉移生產基地，同時集團開始進行全球化布局。截至目前，泰金寶已經撤出中國大陸，大陸未來可能不再是世界工廠，但仍需要大陸的供應鏈。因此中國大陸依然在全世界經濟扮演重要角色。

主要生產鞋墊產品的新成和隆安集團張姓總經理指出，公司雖然主要生產基地在越南等東南亞地區，但在中國設開發中心，因為很多材料來自於中國，目前做化工、鞋材最好還是中國，為無縫接軌中國材料科技，因此在東莞設材料開發中心，以利在生產設備、材料設計做接軌。

川普的貿易戰加速大陸企業出海、促進陸企全球化，這也讓台商面臨來自陸企的強烈競爭，特別作為EMS終端製造廠的泰金寶更不例外，鄒孔訓稱，現在是跟立訊精密、歌爾、聞泰等陸企在競爭，泰金寶正通過自動化轉型強化生產程序提高競爭力，「如果不把自己變得更強，會被這些大陸企業淘汰。」他說。

會中許多來自泰國、越南、印尼等東南亞地區台商分享經營心路，他們面臨來自外部、內部難題，外部有各國地緣政治交鋒，這直接反應在各種關稅上，對內則要面對文化衝擊，也有來自當地的政治事件，比如2014年越南排華暴動、天然災害如水災、疫情等等突發事件，皆影響生產經營，他們按照信念、精準判斷來度過各種挑戰。

台北經營管理研究院院長陳明璋表示，2025年川普上任之後，對包括亞洲在世界各國實施對等關稅，對各國要求採購、開放市場，各國經濟發展受到前所未有考驗和壓縮，加上洗產地問題，亞洲各國不勝其擾。大陸、台灣企業在亞洲暨是策略聯盟，也是競爭對手，助力也是阻力。在前述各種挑戰之下，論壇希望能集思廣益找出不同的成功方程式。