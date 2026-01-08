快訊

停砍公教年金案 考試院會同意聲請釋憲及暫時處分

無法排除細菌汙染…雀巢配方奶逾8萬瓶需回收 食藥署：誤食恐噁心嘔吐

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

陸專家：美對高端晶片態度變幻不定 需高度警惕

中央社／ 台北8日電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前透露，輝達正與美國政府確認H200晶片出口中國的最後細節。中國專家表示，美國在高端晶片時而解禁時而施壓，態度變幻不定，中國需高度警惕，不能動搖在先進製程等領域堅持中國國產化道路的信心和決心。

美國總統川普上個月宣布，華府同意以徵收25%費用開放H200銷售中國。黃仁勳近日在美國消費性電子展（CES）回應相關進展時指出，「我們已經全面啟動供應鏈」，H200已進行生產，正與美國政府確認出口許可的最後細節。

對此，北京環球網今天引述中國半導體產業協會副理事長魏少軍表示，高端算力資源的合理流動有助促進人工智慧等先進技術的應用探索，只要符合雙方監管要求，任何有利於技術創新和產業發展的良性互動都值得歡迎。

報導提到，H200晶片是輝達僅次於Blackwell系列的次頂級晶片，在拜登（Joe Biden）政府時期被禁止出口至中國。川普政府在限制出口最先進Blackwell系列晶片與「完全不出口反而助長中國更快實現國產替代」之間尋求平衡，最終允許有條件放開H200晶片對中國出口，但需獲得美國商務部出口許可審批。

魏少軍認為，美國的態度變幻不定，在高端晶片上「時而解禁、時而施壓」，讓用戶難以確認美方的真實戰略意圖，「最近的所謂『放鬆』究竟是推動良性互動的訊號，還是意圖擾亂我方發展節奏、讓我們放鬆警戒的新策略」？

他強調，中國半導體產業必須對此保持高度警惕，堅決不被表象所惑，更不能因此動搖在先進製程等領域堅持中國國產化道路的信心與決心。

魏少軍進一步分析，適度引進先進算力產品，可在短期內緩解部分需求壓力，特別是在科學研究、醫療、智慧城市等領域，有助於加速中國人工智慧技術的落地轉換；但即使引進輝達晶片，也不會動搖中方堅持自主創新的決心。

魏少軍強調，正是這種高水準的競爭，促成中國企業在架構設計、封裝整合、工具鏈開發等方面的快速突破。

H200 美國 高端

延伸閱讀

彭博：中國大陸最快本季批准部分企業進口輝達H200晶片

台股創高拉回！終場小跌74點、收30,360點 權王台積電收紅

蔡依林不忍了！出道26年首度點名告酸民 連黃仁勳也被扯邪教

美媒：中國要求科技公司暫停訂購輝達H200晶片

相關新聞

彭博：中國大陸最快本季批准部分企業進口輝達H200晶片

彭博社星期四（1月8日）引述匿名知情人士稱，大陸官方正準備允許大陸企業在商業領域使用輝達H200晶片。

Meta收購Manus 中國大陸首度表態將評估審查

臉書母公司Meta收購中國出身的人工智慧新創公司Manus，儘管Manus此前已將總部遷往新加坡，停止在中國營運，不過中...

因有「這項優勢」 馬斯克預期中國大陸AI算力將遠超世界其他地區

特斯拉執行長馬斯克預期，中國在人工智慧（AI）算力上將遠遠超越世界其他地區，但關鍵並不在晶片，而在於中國大規模的電力供應...

川普抓馬杜洛影響中委合作？陸商務部學者：會採取行動捍衛利益

美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦後，將如何衝擊中國大陸與委內瑞拉合作受到討論。大陸商務部直屬智庫學者張建平8日在北京1場活...

今年首周陸客飛韓航班量取代日本居冠 估今年陸客赴韓700萬人次

在中日關係緊張、中國大陸與南韓關係改善的情況下，港媒報導，南韓超越日本，成為2026年首周大陸出境航班量最多的目的地。報...

馬斯克：中國「電力供應是美3倍」 AI算力將領先世界

據美國「商業內幕」網站7日報導，美國特斯拉和太空探索技術公司首席執行官馬斯克表示，中國在人工智能（AI）計算能力方面將會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。