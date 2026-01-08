陸專家：美對高端晶片態度變幻不定 需高度警惕

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前透露，輝達正與美國政府確認H200晶片出口中國的最後細節。中國專家表示，美國在高端晶片時而解禁時而施壓，態度變幻不定，中國需高度警惕，不能動搖在先進製程等領域堅持中國國產化道路的信心和決心。

美國總統川普上個月宣布，華府同意以徵收25%費用開放H200銷售中國。黃仁勳近日在美國消費性電子展（CES）回應相關進展時指出，「我們已經全面啟動供應鏈」，H200已進行生產，正與美國政府確認出口許可的最後細節。

對此，北京環球網今天引述中國半導體產業協會副理事長魏少軍表示，高端算力資源的合理流動有助促進人工智慧等先進技術的應用探索，只要符合雙方監管要求，任何有利於技術創新和產業發展的良性互動都值得歡迎。

報導提到，H200晶片是輝達僅次於Blackwell系列的次頂級晶片，在拜登（Joe Biden）政府時期被禁止出口至中國。川普政府在限制出口最先進Blackwell系列晶片與「完全不出口反而助長中國更快實現國產替代」之間尋求平衡，最終允許有條件放開H200晶片對中國出口，但需獲得美國商務部出口許可審批。

魏少軍認為，美國的態度變幻不定，在高端晶片上「時而解禁、時而施壓」，讓用戶難以確認美方的真實戰略意圖，「最近的所謂『放鬆』究竟是推動良性互動的訊號，還是意圖擾亂我方發展節奏、讓我們放鬆警戒的新策略」？

他強調，中國半導體產業必須對此保持高度警惕，堅決不被表象所惑，更不能因此動搖在先進製程等領域堅持中國國產化道路的信心與決心。

魏少軍進一步分析，適度引進先進算力產品，可在短期內緩解部分需求壓力，特別是在科學研究、醫療、智慧城市等領域，有助於加速中國人工智慧技術的落地轉換；但即使引進輝達晶片，也不會動搖中方堅持自主創新的決心。

魏少軍強調，正是這種高水準的競爭，促成中國企業在架構設計、封裝整合、工具鏈開發等方面的快速突破。