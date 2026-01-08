彭博：中國最快本季批准部分企業進口輝達H200晶片

彭博社星期四（1月8日）引述匿名知情人士稱，大陸官方正準備允許大陸企業在商業領域使用輝達H200晶片。

知情人士並稱，基於安全考量，中國大陸將不允許在軍事、敏感政府部門、關鍵基礎設施領域等使用H200晶片。這一做法與中國此前針對蘋果電子產品和美光晶片的措施相似。

知情者還稱，如果上述機構確有使用需求，則需要逐個申請，當局將逐案件處理決定是否放行。

即使附帶上述條件，中國大陸部分放行H200晶片輸入，對輝達來說是一場重大勝利。中國是全球最大的晶片市場之一，輝達首席執行官黃仁勳此前曾說，中國的人工智慧（AI）晶片市場規模有望達到500億美元。

有知情人士稱，阿里巴巴集團和字節跳動已跟輝達私下接觸，各自表達有意購買超過20萬顆H200晶片。

輝達公司管理層本周在美國拉斯維加斯舉行的2026年國際消費電子展上表示，中國大陸客戶對H200的需求強勁，但公司尚未與中國官方就允許進口進行直接對話，也不知道北京何時會放行進口。輝達管理層稱，已向華盛頓提交對大陸出售晶片的許可申請，美國政府正確定許可審批的最終細節。

另據路透社報導，為應對北京是否批准相關出貨的不確定性，美國科技巨企輝達要求中國客戶訂購H200晶片時要預付全款。

路透星期四（1月8日）引述兩名知情者稱，輝達提出極為少見的嚴苛要求，不但要預付全款，而且在下單後不得要求取消、退款或更改配置。

其中一名知情者稱，在特殊情況下輝達可能允許客戶以商業保險或資產抵押作為現金付款的替代方案。