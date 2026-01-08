快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

押回太子集團首腦陳志之後...陸公安部：將通緝首批犯罪集團骨幹

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
柬埔寨太子集團創辦人陳志涉嫌經營跨國犯罪團伙，在柬埔寨境內建立詐騙園區，透過販賣人口從事詐騙牟利。（微博照片）
柬埔寨太子集團創辦人陳志涉嫌經營跨國犯罪團伙，在柬埔寨境內建立詐騙園區，透過販賣人口從事詐騙牟利。（微博照片）

大陸公安部公布，柬埔寨太子集團創始人兼董事長陳志被從柬埔寨押解回國，並將公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員。

此外，陳志被逮捕並遣送回中國大陸後，柬埔寨國家銀行8日發布公告稱，依據柬埔寨相關法律法規，太子銀行已被正式置於清算程序之中。

大陸公安部8日在微信公眾號通報，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部7日派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志從柬埔寨金邊押解回國，公安部也指陳志是中國國籍。

中國公安部指陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪，並說陳志已被採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。

公安部有關負責人表示，公安機關「將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案」。公安機關正告犯罪分子，認清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首，爭取寬大處理。

柬埔寨內政部7日晚間通報，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國大陸主管部門請求，柬埔寨當局逮捕陳志等3名中國公民並移交中方。

據《柬中時報》，被遣送中國人員分別為陳志、徐繼亮（Xu Ji Liang，譯音）和邵繼輝（Shao Ji Hui，譯音）。上述行動6日執行。此前，柬中兩國執法部門已就相關案件開展數月聯合調查與合作。

柬埔寨內政部也說，根據《柬埔寨國籍法》規定，陳志已於2025年12月經法令被正式剝奪柬埔寨國籍。

陳志 柬埔寨 公安

延伸閱讀

太子集團洗錢案第七波搜索再抓洗錢源頭 拘提約談11人

太子集團首腦陳志遭柬撤銷國籍遣返中國！CNN：已不可能在美國受審

太子集團首腦落網／閩輟學少年陳志 曾是柬首相座上賓

阿里山暌違多年再下雪 居民雀躍記錄

相關新聞

因有「這項優勢」 馬斯克預期中國大陸AI算力將遠超世界其他地區

特斯拉執行長馬斯克預期，中國在人工智慧（AI）算力上將遠遠超越世界其他地區，但關鍵並不在晶片，而在於中國大規模的電力供應...

今年首周陸客飛韓航班量取代日本居冠 估今年陸客赴韓700萬人次

在中日關係緊張、中國大陸與南韓關係改善的情況下，港媒報導，南韓超越日本，成為2026年首周大陸出境航班量最多的目的地。報...

押回太子集團首腦陳志之後...陸公安部：將通緝首批犯罪集團骨幹

大陸公安部公布，柬埔寨太子集團創始人兼董事長陳志被從柬埔寨押解回國，並將公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員。

Meta收購Manus 中國大陸首度表態將評估審查

臉書母公司Meta收購中國出身的人工智慧新創公司Manus，儘管Manus此前已將總部遷往新加坡，停止在中國營運，不過中...

川普抓馬杜洛影響中委合作？陸商務部學者：會採取行動捍衛利益

美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦後，將如何衝擊中國大陸與委內瑞拉合作受到討論。大陸商務部直屬智庫學者張建平8日在北京1場活...

馬斯克：中國「電力供應是美3倍」 AI算力將領先世界

據美國「商業內幕」網站7日報導，美國特斯拉和太空探索技術公司首席執行官馬斯克表示，中國在人工智能（AI）計算能力方面將會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。