Meta收購Manus 中國大陸首度表態將評估審查

中央社／ 台北8日電
臉書母公司Meta收購中國出身的人工智慧新創公司Manus。路透
臉書母公司Meta收購中國出身的人工智慧新創公司Manus，儘管Manus此前已將總部遷往新加坡，停止在中國營運，不過中國商務部今天首度表態，將對這項收購相關法律法規的一致性展開評估調查。

新華社報導，中國商務部新聞發言人何亞東下午在例行記者會回應有關審查Meta收購Manus的提問時說，中國政府一貫支持企業依法依規展開互利共贏的跨國經營與國際技術合作。需要說明的是，企業從事對外投資、技術出口、數據出境、跨境併購等活動，須符合中國法律法規，履行法定程序。

何亞東表示，中國商務部將會同相關部門對此項收購與出口管制、技術進出口、對外投資等相關法律法規的一致性展開評估調查。

Meta在2025年12月29日宣布，將收購中國AI新創公司Manus。據華爾街日報，這筆收購案金額逾20億美元（約新台幣625億元），Meta發言人強調交易完成後，Manus將不再有中資股份，且結束中國的營運。

2024上半年，Manus獲美國創投Benchmark領投的7500萬美元融資，主要投資人還包括紅杉中國、真格基金、騰訊。交易因美國「對外投資安全計畫」限制受到審查。

2025年6月，Manus將總部遷移至新加坡，營運主體變更為新加坡公司Butterfly Effect Pte，並對中國國內業務團隊進行大幅調整，120名員工當中，僅保留40餘名核心技術人員遷往新加坡，其餘皆被裁員。市場認為，Manus此舉在剝離中國身分，避開官方監管。

儘管Manus已實現「去中國化」，但外界仍關注中國官方是否會出手阻撓這項引發全球關注的AI收購案。

中國對外經濟貿易大學教授崔凡的微信公眾號「國際經貿在線」3日發文稱，此收購案還未完全塵埃落定。首先，還沒有消息確認Manus核心團隊成員已經放棄了中國國籍，更沒有訊息確認其作為自然人已經不受中國法律管轄。從公開資訊來看，Manus核心團隊仍然直接或者間接擁有北京蝴蝶效應有限公司和北京紅色蝴蝶科技公司。此外，Manus至少有部分技術是在中國境內形成。

崔凡表示，在中國現行「技術進出口管理條例」下，中國監管者需要考察的主要不是Manus在新加坡實體擁有的技術向美國實體轉移的問題，而是在什麼時候以什麼方式，Manus在中國境內的實體，將何種技術向境外轉移的問題。

