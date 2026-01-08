中國商務部：與委內瑞拉經貿合作 他國無權干涉

美國派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，外界認為中國在委國大舉投資的石油產業，以及委國對中國的石油供應恐受衝擊。中國商務部發言人何亞東今天對此說，中委經貿合作受國際法保護，其他國家無權干涉。無論委內瑞拉政局如何變化，中方持續深化兩國經貿關係的意願不會改變。

中國商務部8日舉行例行記者會。央視新聞報導，何亞東在回答相關提問時，作上述表示。

何亞東首先表達中方既有立場說，美方的霸權行徑「嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美地區和平與安全」，中方對此堅決反對。

他接著表示，中國與委內瑞拉經貿合作是主權國家之間的合作，受到國際法和兩國法律的保護，其他國家無權干涉。無論委國政局如何變化，中方持續深化兩國經貿關係的意願不會改變。

何亞東宣稱，中國與拉丁美洲國家開展經貿合作，始終秉持平等相待、互利共贏原則，「從不尋求勢力範圍，也不針對任何一方」。「經濟互補性」是中國與拉丁美洲經貿合作的堅實基礎，開放包容、合作共贏是鮮明特色。

他最後說，中方將繼續與拉丁美洲國家一道，「以團結協作應對國際風雲變幻，以平等互利為基礎開展經貿合作」，實現「共同發展」。