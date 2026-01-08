快訊

因有「這項優勢」 馬斯克預期中國大陸AI算力將遠超世界其他地區

聯合報／ 大陸中心／即時報導
特斯拉執行長馬斯克指出，中國在AI競賽中的決定性優勢，在於其大規模供應電力的能力。中國大陸一直穩步推進電力建設，圖為廣東太平嶺核電廠1號機組，去年12月24日首次裝載核燃料。（新華社）
特斯拉執行長馬斯克指出，中國在AI競賽中的決定性優勢，在於其大規模供應電力的能力。中國大陸一直穩步推進電力建設，圖為廣東太平嶺核電廠1號機組，去年12月24日首次裝載核燃料。（新華社）

特斯拉執行長馬斯克預期，中國在人工智慧（AI）算力上將遠遠超越世界其他地區，但關鍵並不在晶片，而在於中國大規模的電力供應。他估計，2026年中國的發電量可能達到美國的3倍，從而具備支撐高能耗AI數據中心的能力。

美國《商業內幕》（Business Insider）網站7日報導，馬斯克在1檔播客節目中表示，「中國將擁有比其他任何國家都更多的電力，也可能會擁有更多晶片」，「從當前發展趨勢看，中國在AI算力上將遠遠超過世界其他地區。」

馬斯克認為，中國在AI競賽中的決定性優勢，在於其大規模供應電力的能力。電力生產是擴大AI系統規模的限制因素，馬斯克補充說，但「人們低估了電力供應的難度」。

《商業內幕》指出，隨著算力需求快速增長，能源供應和數據基礎設施正逐漸取代晶片和算法，成為制約AI規模化發展的關鍵因素。全球多家企業競相建設AI數據中心，而這些設施往往需要相當於1座小城市的電力供應。

大陸網媒《觀察者網》指，高盛去年11月發布的1份報告指出，電力短缺可能會拖慢美國在AI競賽中的進展。報告稱，由於AI需要巨大的電力，穩定且充足的電力供應可能成為塑造這場競賽的關鍵因素，因為電力基礎設施瓶頸往往難以在短期內解抉。

報告認為，在美國電網承壓日益加大之際，中國一直在穩步擴大其能源產能。據高盛預測，到2030年中國可能擁有約400GW的備用電力容量，這一規模是全球數據中心當前電力需求總量的3倍多。高盛分析師表示，「我們預計中國的富餘電力容量將繼續保持充足，滿足數據中心電力需求的增長，同時支持其他行業的需求。」

