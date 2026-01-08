川普抓馬杜洛影響中委合作？陸商務部學者：會採取行動捍衛利益

美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦後，將如何衝擊中國大陸與委內瑞拉合作受到討論。大陸商務部直屬智庫學者張建平8日在北京1場活動中表示，大陸對中委經貿聯繫高度重視，一定會想盡各種辦法維護自身利益。他認為「相關的行動都會去採取。」

中國記協8日舉辦新聞茶座，邀請大陸商務部國際貿易經濟合作研究院（商務部研究院）學術委員會副主任張建平，以「堅持內需導向 建設強大國內市場」為主題報告，和中外媒體、外國駐陸使館代表交流。

就西方媒體關心中委合作，以及中拉（大陸與拉丁美洲）合作是否受到美國行動的影響，張建平坦言，大陸和委內瑞拉的經貿關係大家都很清楚，過去20年中，大陸有大量投資、貸款在委內瑞拉，同時從委內瑞拉進口石油，這種經貿關係大陸「高度重視」。

張建平認為，大陸一定會想盡各種辦法，維護在委經濟利益還有海外權益，雖然目前形勢還有很多不確定因素，但相信大陸相關行動都會採取。

張建平並指，這幾年中拉合作迅速提升，包括共建一帶一路，合作港口等基礎設施互聯互通，帶動貿易上升，並已至少與5國簽署自貿協定，未來合作會愈緊密，共同帶動雙方發展水準提升。

對於中美貿易摩擦，張建平說，去年元首外交後，看到中美關係穩定和改善跡象，今年期待再次會晤，以及在年底的深圳APEC會議上，中美元首能夠共同穩定中美關係，同時支持亞太經濟合作。

至於近年大陸房地產、就業、消費等問題受矚、相互影響，張建平坦言，大陸房地產進入結構調整關鍵期，若穩定房市的政策調整到位，未來仍能支持消費發展，只不過需要一定時間。

他也說，大陸將持續鼓勵科技創新，傳統和新興產業都要提升科技投入、綠色轉型等；在鼓勵消費上，大陸即將召開兩會，相信政府工作報告會有新措施推出。就業方面，他認為下一步有2個發展方向，一是增加服務業比重，同時培育高級技術工人，讓他們較好就業，另一方面是投入社會保障，這也將相應帶動提升居民可支配收入，改善消費能力。