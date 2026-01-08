推動反內捲 分析：中國大陸PPI有望在2026年轉正

快訊

中央社／ 北京8日電

中國商務部國際經濟貿易研究院研究員張建平今天談內需消費時表示，由於「反內捲」與增加工資的呼籲，中國生產者物價指數（PPI）有望在2026年轉正，如此能增加企業投資意願，使得穩就業迎來良性循環。

中國記協8日在北京舉辦新聞茶座，主題為「堅持內需導向、建設強大國內市場」，由張建平主講。

對於要如何增加中國民眾消費能力，張建平表示，「可支配收入」的提升，首先要解決就業問題。當下中國經濟正在轉型，每年新增大學畢業生超過1200萬人，中國應在下階段增加服務業比重，因為服務業涉及種類多，能容納新增就業，比如金融、物流、文化旅遊、訊息服務、醫療大健康等。

他提到，經濟越發達，服務業比重就越高，比如台灣現在服務業占GDP比重為70%左右，但是中國大陸的服務業占GDP比重還不到57%，將來成長空間還大。

張建平又指，現在中國鼓勵職業教育，政府要求加大職業教育比重與相關投入，有許多企業需要大量的職業技術工人，這批人特別好就業，有就業就有相應收入。另外，社會保障與公共產品投入也能提升可支配收入，改善消費。

張建平說，最近觀察到市場現象是，中國下定決心要整治「內捲」，規範行業競爭秩序，這段過程中會使得龍頭企業有信心與底氣去增加工資，最近有幾家網路與新能源大廠給工人漲工資就是好跡象。

他提到，最近看到有分析指出，好幾年呈現負成長的PPI指數，因為近期「反內捲」與增加工資的呼籲，目前PPI可望在2026年轉正。如果能適當轉正，將能使得企業更加願意投資，這會帶來新的就業崗位，使得穩就業迎來良性循環。

張建平說，要增加收入還有最低工資線的提升，中共中央經濟工作會議提出要投資於物也要投資於人，這樣的方向會明確加大人力資源方方面面的投入。

