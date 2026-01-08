快訊

今年首周陸客飛韓航班量取代日本居冠 估今年陸客赴韓700萬人次

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
去年10月5日，遊客在首爾的景福宮參觀。（新華社資料照）
去年10月5日，遊客在首爾的景福宮參觀。（新華社資料照）

中日關係緊張、中國大陸與南韓關係改善的情況下，港媒報導，南韓超越日本，成為2026年首周大陸出境航班量最多的目的地。報導稱，2025年前11個月，南韓接待陸客約509萬，韓媒預計，2026年陸客估達700萬人次。

2024年11月起，大陸對韓國實施免簽入境政策；2025年9月29日起，南韓政府亦對大陸團客實施臨時性入境免簽政策。南韓法務部統計，2025年前11個月，雙邊人員往來超過728萬人次，同比增長24.7%。

星島日報8日引述「航班管家」數據顯示，2026年首周（2025/12/29至2026/1/4），出境航班前十名當中，南韓以1,012班居首（往返2架次計為1班），數量已恢復至2019年的97.2%、泰國以862班次之，另外，日本以736班排名第3。

另外，大陸的元旦假期裡，人氣旅行地榜首也是南韓。「去哪兒」平台數據顯示，元旦期間熱門地區出境機票預訂增加4成以上，其中南韓、越南機票預訂漲2倍以上；飛往首爾的出境機票量同比增長3.3倍，增幅最高，也是大學生元旦出境遊首選；飛往胡志明、河內的機票增幅分別達3.2倍和2.4倍，成為23-30歲白領的熱門選擇。

中日關係自去年11月起陷低谷後，南韓率先獲得「外溢效應」，韓媒《朝鮮日報》去年11月曾報導，當月15日至16日，南韓取代日本成為最受中國遊客歡迎的海外旅行目的地。

報導也提到，中韓關係改善，中國亦成為南韓遊客關注的旅行目的地，剛結束訪陸的南韓總統李在明在北京出席中國—韓國商務論壇表示，「周五下班去中國」在韓國年輕人中正成新潮流。

