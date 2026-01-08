快訊

美國施壓下 陸企中國化工可能減低倍耐力輪胎持股至10%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
義大利倍耐力（Pirelli）輪胎最大股東是大陸國企中國化工集團。（法新社）
彭博引述知情人士透露稱，義大利輪胎製造商倍耐力（Pirelli）正與最大股東中國化工集團磋商，中化的持股比率或降至10%左右。若該方案得以實施，中化將被重新歸類為被動投資者，以緩解對美國市場準入問題的擔憂。

知情人士表示，將倍耐力視為戰略資產的義大利政府將對這樣的結果表示歡迎，目前正推動磋商，解決倍耐力與中化之間長期僵持的局面。知情人士稱，中化的另一種選擇是出售全部持股。

美國加大力度審查可能與中國存在關聯的敏感技術，這使倍耐力以及其它義大利公司陷入困境。倍耐力37%的股份由中化持有，約4分之1的銷售來自美國，該公司在Cyber Tyre聯網輪胎系統上投入大量資金，這一技術被視為推動其未來增長的關鍵。

2023年義大利總理梅洛尼領導的內閣動用「黃金權力」否決權，限制中化集團獲取倍耐力輪胎傳感器所蒐集技術資訊的權限，理由是這些數據可能具有戰略意義。

美國商務部工業和安全局去年7月致信義大利官員，稱義大利在2023年為了限制中化影響力，而對倍耐力動用的否決權，不足以保護公司免受美國限制。

知情人士透露，美國多次就倍耐力（Pirelli）問題加大對義大利施壓，警告稱大陸國企作為倍耐力的大股東，可能會與美國的規定相衝突。

